به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «یسرائیل زئیف»، فرمانده عملیات پیشین ارتش اسرائیل درباره اوضاع منطقه و پیامدهای اشغال نوار غزه هشدار داد و اذعان کرد که نشست دوحه نشان داد که به جای شکلگیری یک ائتلاف علیه ایران، یک ائتلاف منطقهای علیه اسرائیل در حال شکلگیری است.
رئیس پیشین عملیات ارتش اسرائیل گفت که اشغال غزه منجر به کوچ اجباری ساکنان این منطقه به سوی مصر خواهد شد که ممکن است توسط قاهره به عنوان اعلان جنگ تلقی شود.
وی هشدار داد: از کنترل خارج شدن اوضاع در مرزهای مصر عواقب فاجعهباری خواهد داشت.
زئیف افزود: پس از حمله ناموفق در قطر، اسرائیل میتوانست شرایط را با پایان دادن به جنگ اصلاح کند.
وی گفت: اشغال غزه حتماً به مرگ اسیران اسرائیلی و تعداد زیادی از نظامیان اسرائیلی منجر خواهد شد.
زئیف تأکید کرد که هرگونه اقدام نظامی مستقیم در غزه، پیامدهای انسانی و امنیتی بسیار شدید به همراه خواهد داشت و گزینهها برای جلوگیری از فاجعه محدود است.
این مقام پیشین صهیونیست با حمله به کابینه نتانیاهو گفت: ضعیفترین دولت در تاریخ ما، اسرائیل را به یک قلدر منطقهای تبدیل کرده که بدون هیچ حساب و کتابی به نقض حاکمیت دیگر کشورها میپردازد.
