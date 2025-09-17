استقبال ۷۰ هزار نفری از نمایش میدانی «سرزمین خورشید» در بجنورد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی اعلام کرد: نمایش میدانی «سرزمین خورشید» به مناسبت دومین کنگره ملی ۳ هزار شهید استان با استقبال ۷۰ هزار نفری مردم در دهکده مقاومت بسیج بجنورد برگزار شد.
در اطلاعیه روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی آمده است: نمایش فاخر «سرزمین خورشید» که به مناسبت دومین کنگره ملی ۳ هزار شهید استان در دهکده مقاومت بسیج بجنورد اجرا شد، با استقبال پرشور و کمنظیر مردم ولایتمدار استان مواجه شد و موفق به ثبت رکوردی جدید در حضور مردمی رویدادهای فرهنگی و هنری استان گردید.
بر اساس این اطلاعیه، در طول ۱۰ شب اجرای این نمایش، بیش از ۷۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا، جوانان و هنرمندان حضور یافتند و جلوهای باشکوه از همبستگی، ایمان و عشق به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.
در ادامه اطلاعیه تاکید شده است: این استقبال بیسابقه نشاندهنده عمق پیوند مردم خراسان شمالی با فرهنگ ایثار و شهادت، تاریخ پرافتخار ایران اسلامی و هنر متعهد است.
نظر شما