به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل فرجی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی که در تالار لاله بجنورد برگزار شد، اظهارکرد: دومین کنگره بیش از ۳ هزار شهید خراسان شمالی از پنچم تا هفتم آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود.

وی افزود: با برگزاری کنگره ۳ هزار شهید خراسان شمالی همزمان عملیات رزمی دفاع مقدس نیز اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه راه برون رفت از مشکلات توجه به سیره شهدا است، ادامه داد: در همه واقع تنها راه برون رفت از مشکلات توجه به سیره‌ی شهدا است.

سردار فرجی بیان کرد: همان طور که شهدا در تمامی میادین مختلف با ایثار و مقاومت در مقابل فتنه‌ها ایستادند، اکنون هم فرزندان و نوجوانان باید این الزامات را پیشه راه خود قرار دهند.

وی با اشاره بر اینکه اگر بخواهیم امروز در جامعه جنگ نباشد باید شهدا را الگوی کارهای خود قرار دهیم.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفت: اگر در مقابل فتنه‌های دشمن تسلیم شویم هیچگاه پیروز نخواهیم شد بطوری که باید ایستادگی و مقاومت شهدا را سرمشق امورات خود قرار دهیم.

وی تجلیل از خانواده شهدا، تولیدات فرهنگی، ساخت فیلم، مستند، و تئاتر را از برنامه‌های کنگره ۳ هزار شهید خراسان شمالی عنوان کرد.

فرجی اظهارکرد: کنگره در ۳ سطح شورای سیاستگذاری، ستاد اجرایی و محوریت ۲۵ کمیته اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: ۲۱ اجلاسیه شهدای استان برنامه ریزی شده که تاکنون ۱۰ اجلاسیه در شهرستان‌ها برگزار شده است و همچنین ۴ اجلاسیه قشری، ۲ اجلاسیه یگانی و ۵ اجلاسیه موضوعی نیز برگزار شده و یا در حال برگزاری است.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی گفت: بعد از برگزاری اولین کنگره اطلاعات شهدا نیازمند به روز رسانی بود که در همین راستا اطلاعات شهدای جدید نیز به آمار شهدا اضافه شد.

وی همچنین از اجرای برنامه میدانی سرزمین خورشید به مدت ۱۰ شب نیز خبرداد و افزود: از ۱۵ شهریور الی ۲۴ شهریور برنامه سرزمین خورشید با محوریت ۳ موضوع برای نسل جوان برای اولین بار در استان برگزار می‌شود.

فرجی در پایان گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب از ۱۹ مهر الی ۲۵ مهر نیز با محوریت ویژه بخش کتاب دفاع مقدس در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار خواهد شد.