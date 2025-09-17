به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست عمداً تلاشهای سازمان جهانی بهداشت برای وارد کردن سوخت به بیمارستانهای استان غزه را ناکام میگذارند.
بر اساس این بیانیه صهیونیستها اصرار دارند که سازمان جهانی بهداشت را از استفاده از راهکارهای جایگزین برای رساندن سوخت به بیمارستانهای غزه و شمال آن منع کنند.
وزارت بهداشت غزه تاکید کرد که جلوگیری از تامین سوخت لازم برای راهاندازی ژنراتورهای برق در بیمارستانهای غزه به معنای توقف کامل خدمات بهداشتی است.
بر اساس این گزارش، بحران به وجود آمده فعالیت مجتمع پزشکی الصحابه، بیمارستان خدمات عمومی، ایستگاه مرکزی اکسیژن، آمبولانسها و سایر بیمارستانها را در عرض چند روز متوقف خواهد کرد. توقف ایستگاه مرکزی اکسیژن و آمبولانسها در استان غزه به این معنی است که مردم غزه با یک فاجعه بهداشتی و انسانی جدی روبرو هستند.
وزارت بهداشت غزه از تمامی نهادهای ذیربط خواست تا برای تضمین دسترسی ایمن به سوخت لازم برای فعالیت بیمارستانها در استان غزه فوراً مداخله کنند.
از سوی دیگر بیش از ۲۰ سازمان امدادرسانی بینالمللی در نامهای به سازمان ملل متحد نسبت به ادامه نسلکشی در نوار غزه هشدار داده و خواستار مداخله فوری رهبران جهان شدند.
این نهادها تأکید کردند که نتایج کمیته تحقیق سازمان ملل بهروشنی وقوع جنایت نسلکشی در غزه را ثابت کرده است و در صورت استمرار سکوت جامعه جهانی، این منطقه مرگبارترین دوره تاریخ خود را تجربه خواهد کرد.
امضاءکنندگان نامه هشدار دادند که نظامیسازی روند امدادرسانی در غزه اقدامی مرگبار است و هزاران نفر در مسیر دستیابی به کمکهای بشردوستانه هدف تیراندازی قرار میگیرند.
این سازمانهای امدادی از دولتهای جهان خواستند برای جلوگیری از کشتار مردم، پایان دادن به خشونت و پایان اشغالگری، اقدام فوری و مؤثر انجام دهند.
