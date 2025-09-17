به گزارش خبرگزاری مهر، مراد الدلنسی خبرنگار شبکه المیادین سوار بر یکی از کشتی‌های ناوگان صمود که از تونس حرکت کرده اعلام کرد که شرکت کنندگان در این حرکت جهانی از تهدیدات رژیم صهیونیستی هراسی ندارند.

وی افزود: ما همچنان در آب‌های منطقه‌ای تونس هستیم. این تأخیر در حرکت به دلیل اوضاع جوی به وجود آمده و روحیه سرنشینان این کشتی بسیار بالا است.

ساعاتی قبل سازمان دهندگان ناوگان صمود اعلام کردند که کشتی‌های این ناوگان در نزدیکی آب‌های کشور مالت دور هم جمع می‌شوند تا با یکدیگر در آب‌های دریای مدیترانه به سمت سواحل غزه حرکت کنند.

بر اساس این گزارش، نزدیک به ۵۰ کشتی وابسته به ناوگان صمود از روز یکشنبه حرکت خود را به سمت نوار غزه آغاز کرده‌اند.

حرکت این کشتی‌ها از بنادر تونس، ایتالیا، یونان و لیبی صورت گرفته است. چند کشتی نیز از بندر بارسلون اسپانیا طی ماه جاری حرکت کردند. کشتی‌های مذکور حامل کمک‌های پزشکی و غذایی به همراه فعالان مطرح بیش از ۴۰ کشور جهان هستند.