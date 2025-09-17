  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

یکی از سرنشینان ناوگان «صمود»: هیچ هراسی از تهدیدات تل‌آویو نداریم

یکی از سرنشینان ناوگان «صمود»: هیچ هراسی از تهدیدات تل‌آویو نداریم

یکی از سرنشینان کشتی وابسته به ناوگان صمود اعلام کرد که شرکت کنندگان در این ناوگان هیچ هراسی از تهدیدات تل آویو ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد الدلنسی خبرنگار شبکه المیادین سوار بر یکی از کشتی‌های ناوگان صمود که از تونس حرکت کرده اعلام کرد که شرکت کنندگان در این حرکت جهانی از تهدیدات رژیم صهیونیستی هراسی ندارند.

وی افزود: ما همچنان در آب‌های منطقه‌ای تونس هستیم. این تأخیر در حرکت به دلیل اوضاع جوی به وجود آمده و روحیه سرنشینان این کشتی بسیار بالا است.

ساعاتی قبل سازمان دهندگان ناوگان صمود اعلام کردند که کشتی‌های این ناوگان در نزدیکی آب‌های کشور مالت دور هم جمع می‌شوند تا با یکدیگر در آب‌های دریای مدیترانه به سمت سواحل غزه حرکت کنند.

بر اساس این گزارش، نزدیک به ۵۰ کشتی وابسته به ناوگان صمود از روز یکشنبه حرکت خود را به سمت نوار غزه آغاز کرده‌اند.

حرکت این کشتی‌ها از بنادر تونس، ایتالیا، یونان و لیبی صورت گرفته است. چند کشتی نیز از بندر بارسلون اسپانیا طی ماه جاری حرکت کردند. کشتی‌های مذکور حامل کمک‌های پزشکی و غذایی به همراه فعالان مطرح بیش از ۴۰ کشور جهان هستند.

کد خبر 6592430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جهانبخش IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
      0 0
      پاسخ
      صهیون همان راه نازی ها را ادامه می دهد مرگ بر صهیون کثیف

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها