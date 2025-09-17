آکسیوس: شکست حمله دوحه برای نتانیاهو گران تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره لبنان، وب‌سایت آمریکایی آکسیوس در گزارشی نوشت که یک هفته پس از حملات موشکی رژیم صهیونیستی به قطر، روشن شد که نه تنها تلاش برای ترور رهبران حماس در این حمله شکست خورده، بلکه نتیجه معکوس نیز داشته است. این حمله، احساسات ضد صهیونیستی را در دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و در سراسر جهان تقویت کرد و نشان داد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عامل بی‌ثباتی در منطقه تبدیل شده است.

این گزارش با اشاره به اینکه برنامه رژیم صهیونیستی حذف تعدادی از رهبران ارشد حماس در حین ملاقات آنها برای بحث در مورد پیشنهاد صلح رئیس‌جمهور ترامپ در غزه بود، به نقل از یک مقام ارشد صهیونیست نوشت: حماس در مسیر یک توافق حرکت می‌کرد و اسرائیل می‌توانست در عرض چند روز به پیشرفت دست یابد، اما این حمله مذاکرات را تضعیف کرد.

آکسیوس ادامه داد که نتانیاهو می‌خواست فشار بر قطر را برای اعمال فشار بر حماس افزایش دهد، اما این حمله منجر به موجی از همبستگی بین‌المللی با قطر شد. ده‌ها نفر از رهبران غربی و عربی بیانیه‌هایی را صادر کردند که رژیم صهیونیستی را محکوم و از قطر حمایت می‌کرد.

این گزارش با اشاره به اینکه فاجعه حمله دوحه درست پیش از پنجمین سالگرد توافق‌نامه‌های ابراهیم بین رژیم صهیونیستی، امارات، بحرین و مراکش رخ داد، افزود که ترامپ با تمایل به اضافه کردن کشورهای دیگر به این لیست به قدرت رسیده بود، اما اکنون این امر دورتر از همیشه به نظر می‌رسد.

آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام ارشد صهیونیست که در رایزنی‌های پیش از حمله نیز مشارکت داشته، نوشت که نتانیاهو عاشق «قَلدر بازی» در منطقه است و می‌خواهد اینگونه نشان دهد که هیچکس نمی‌تواند حرکت بعدی او را پیش بینی کند.

نتانیاهو در سخنرانی خود در قدس اشغالی پس از ملاقات با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، ضمن اذعان به انزوای فزاینده بین‌المللی رژیم صهیونیستی مدعی شد که این روند به این معنی است که تل آویو باید اقتصادی خودکفا بسازد. او بعدها تلاش کرد اظهارات خود را اصلاح کرده و آن را منحصر به خودکفایی در تولید سلاح بداند، اما این اصلاحیه نیز نتوانست مانع از سقوط بورس رژیم صهیونیستی شود.