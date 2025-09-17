به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره آغاز سال تحصیلی جدید اظهار داشت: خانواده‌های دارای دانش‌آموز حدود یک ماه است که درگیر تهیه کتاب‌های درسی، لباس فرم، سرویس ایاب و ذهاب، دفتر و سایر ملزومات مرتبط با شروع سال تحصیلی هستند. ثبت‌نام دانش‌آموزان به بهترین شکل انجام شده و کتاب‌های درسی برای مقاطع ابتدایی تا سال دوم متوسطه به‌طور کامل تأمین شده است. کمبودهای مربوط به سایر مقاطع نیز به‌زودی رفع خواهد شد.

وی افزود: وزارت کشور با بسیج استانداران، شوراهای آموزش و پرورش را در سطح استان‌ها فعال کرده است تا هماهنگی‌های لازم انجام شود.

کاظمی درباره حمایت از خانواده‌های محروم تأکید کرد: پویش نذر لوازم‌التحریر را برای کمک به این خانواده‌ها راه‌اندازی کرده‌ایم. تاکنون یک مؤسسه خیریه بیش از یک میلیون بسته لوازم‌التحریر اهدا کرده و بیش از یک میلیون و سیصد هزار بسته دیگر نیز آماده توزیع است. علاوه بر این، نهادها و مؤسسات حمایتی در سطوح مختلف نیز بسته‌های کمک‌آموزشی را توزیع می‌کنند.



وزیر آموزش و پرورش در خصوص توزیع شیر در مدارس، اظهار کرد: برای این امر برنامه داریم و تمام ساز و کارهای اجرایی توزیع شیر را آماده کردیم و اگر اشتباه نکنم انشالله روز شنبه نیز یک جلسه ویژه‌ای برای شیر با حضور آقای عارف و نیز پورمحمدی از سازمان برنامه خواهیم داشت که بتوانیم این موضوع را هم ان‌شاالله تامین بکنیم و در این خصوص تامین منابع صورت گیرد.



کاظمی بیان کرد: امسال چون ردیف بودجه شیر دیده شده است لذا جای نگرانی در این مورد وجود ندارد.

وی خصوص تغییر چیدمان کلاس‌های آموزشی خاطرنشان کرد: در حوزه چیدمان کلاس‌ها در تمام مقاطع در تدارک هستیم که تغییرات ایجاد کنیم و فضای آزادتر بابا نشاط‌تری برای دانش آموزان رقم بخورد.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: کار جذب حدود ۲۶ هزار نفر از دانشگاه فرهنگیان در حال انجام است و این عزیزان دارند مشغول می‌شوند.