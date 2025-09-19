عارف: جامعه در پرداخت مالیات نباید احساس ظلم کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه نظارت بر برنامه هفتم پیشرفت، گزارش عملکرد سال اول این برنامه ارائه شد و محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور بر پیگیری اقدامات خوب انجام‌شده در یک‌سال گذشته توسط دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

این جلسه به ریاست محمدرضا عارف برگزار شد و طی آن گزارشی از اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول ارائه شد. این گزارش شامل برش احکام برنامه به ۲۳۷۹ حکم، تهیه سامانه‌های لازم، مدیریت و برنامه‌ریزی ناظران اجرایی، پیگیری تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه‌ها و مقررات، ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای تهیه برنامه عملیاتی، تعیین مسئولان اجرای تکالیف، تعیین برش سالانه اهداف کمی، اولویت‌بندی احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین گزارش ناظران مالی و اجرایی بود.

عارف در این جلسه با تأکید بر عملکرد سال اول برنامه هفتم پیشرفت گفت: اقدامات بسیار خوبی در سال نخست اجرای این برنامه انجام شده است که باید توسط دستگاه‌های اجرایی ادامه یابد.

همچنین گزارشی از اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرایی بر اساس ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور ارائه شد و درباره این گزارش‌ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور پس از ارائه گزارش وزارت علوم، بر لزوم حفظ دانشجویان نخبه کشور از طریق حمایت‌های مالی مناسب و با هدف ارتقای کیفیت آموزش عالی تأکید کرد.

عارف همچنین در خصوص گزارش مربوط به تحقق عدالت مالیاتی گفت: تحقق عدالت مالیاتی در کشور بسیار مهم است، زیرا در برخی موارد میزان مالیات اصناف حتی بیش از درآمد آن‌ها تعیین شده است.

وی ادامه داد: درآمد دولت از محل مالیات در سال‌های اخیر رشد داشته است اما جامعه در پرداخت مالیات نباید احساس کند که مورد ظلم واقع شده است. برای این منظور باید سازوکار مشخصی برای ایجاد عدالت در پرداخت مالیات وجود داشته باشد و در این زمینه بر اساس معیارهای قانونی، اخلاقی و شرعی عمل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی تأکید کرد.

در ادامه جلسه، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: جلسات متعددی با حضور کارشناسان، دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان درباره تکالیف ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت برگزار و اصلاحات لازم انجام شده است. اکنون وضعیت روشن و شفافی حاصل شده و باید با سرعت به سمت عملیاتی‌کردن این تکالیف حرکت کنیم.