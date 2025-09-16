به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات و سختی‌های معلمی در مدارس غیردولتی، بیمه نبودن معلمان بود.

معلمان غیررسمی که در مدارس غیردولتی تدریس می‌کنند با دو چالش عمده مواجه بودند. در بسیاری از مدارس غیردولتی ساعات حضور در هفته هر معلم کمتر از میزان واقعی حضورشان ثبت می‌شد تا جای آنان معلمان گران قیمت کنکوری بتوانند بدون ثبت دقیق اطلاعات در سامانه مشارکت‌ها، در آن مدارس تدریس داشته باشند.

همچنین چالش دیگر معلمان مدارس غیر دولتی که تقریباً اکثریت این دسته از معلمان را آزار می‌داد؛ بیمه نشدن آنان بود. این معلمان در حالی که سال‌ها تدریس می‌کردند هیچ دریافت نمی‌کردند.

به همین دلیل سرانجام پس از دو سال بررسی کارشناسی و کش و قوس‌های اداری، آئین انعقاد تفاهم نامه فی مابین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، شورای معاونین وزارتخانه و سالاری مدیرعامل تأمین اجتماعی در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به قرار گرفتن در ایام بازگشایی مدارس و پروژه مهر گفت: این روزهای باقیمانده با جدیت و فعالیت بی وقفه در راستای بازگشایی با شکوه مدارس، جهت سال تحصیلی جدید تلاش می‌کنیم و همه نیروها و امکانات را در این راستا بسیج کرده‌ایم تا روزی به یادماندنی را رقم بزنیم.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه فی مابین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: این یک اتفاق و حرکت خوب برای معلمان ارزشمند مدارس غیر دولتی است و اجرای یک تکلیف قانونی است که بر عهده ما گذاشته شده است.

۳۰ درصد معلمان، در مدارس غیردولتی تدریس می‌کنند

محمودزاده با تاکید بر اینکه حدود ۲۸۰ هزار معلم در مدارس غیر دولتی مشغول به تدریس می‌باشند، اظهار کرد: این تعداد معادل ۳۰ درصد از کارکنان آموزش و پرورش را در بر می‌گیرد که باید برای احقاق حقوق قانونی آنها تلاش کرد و این تفاهم نامه در راستای ارتقای منزلت و معیشت این قشر محترم فرهنگی به انجام می‌رسد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به قانون ۲۵ تأسیس مدارس و مراکز غیر دولتی گفت: بر طبق این قانون معلمان و کارکنان تمام وقت پوشش بیمه‌ای مدارس و مراکز غیر دولتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند و معلمان و کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه‌ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت‌های مقرر در این ماده هستند.

۱۰ هزار معلم جدید به مدارس غیردولتی اضافه شدند

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه تمامی تلاش ما در راستای بهبود کیفیت آموزش و پرورش است، تصریح کرد: در سال گذشته ۱۰ هزار معاون و مربی پرورشی شناسایی و به جمع کارکنان مدارس غیردولتی اضافه شدند تا فرایندهای تربیتی و فرهنگی در مدارس غیر دولتی شتاب بیشتری به خود گیرد و در کنار آموزش، تربیت و پرورش نیز مورد توجه قرار گیرد.