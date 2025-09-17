  1. اقتصاد
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

تصویب مولدسازی ۱۰۷ ملک دولتی به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان

شصت‌ویکمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای کمیته برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت‌ویکمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور وزیر اقتصاد و اعضای این کمیته برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مربوط به مازاد بودن، لغو مازاد بودن، بررسی قیمت پایه، روش مولدسازی و تمدید اعتبار قیمت پایه ۱۴۱ ملک متعلق به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف شامل نیرو، ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مورد بررسی قرار گرفت.

املاک مورد بحث در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد واقع شده‌اند.

در پایان جلسه، قیمت پایه و روش مولدسازی ۱۰۷ ملک به ارزش تقریبی ۲۵ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید.

طیبه بیات

