ارسال بیش از ۲ هزار میلیارد تومان تجهیزات آموزشی به مدارس کشور

وزیر آموزش و پرورش گفت: بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی به مدارس هدف سراسر کشور ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در آئین اعزام همزمان کاروان‌های تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی به مدارس هدف سراسر کشور با بیان اینکه در آموزش و پرورش در سال جدید اتفاقات بزرگی رقم خواهد خورد گفت: بخشی از این دستاوردها مربوط به مسائل سخت‌افزاری است. بیش از ۶۲۰ مدرسه در دستور ساخت است که ۱۱۳ مدرسه از آن برای مهر امسال مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وزیر آموزش و پرورش افزود: بیشترین سهم این مدرسه سازی هم با خیران است که ۵۶ درصد پروژه‌های مدرسه‌سازی با سرمایه خیران بوده است. خیران نزدیک به ۱۱ و نیم هزار میلیارد تومان کمک کردند و ساعت به ساعت هم این میزان کمک‌ها بیشتر می‌شود.

کاظمی با اشاره به اینکه آینده کشور را انسان‌ها می‌سازند گفت: علم را انسان می‌سازد. بخش مهمی از وظایف ما هم کیفیت بخشی به نظام آموزشی با رشد ابزار و سخت‌افزارهای آموزشی و کیفیت دهی به عملکرد معلمان است.

وی با اشاره به ارسال بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی به مدارس هدف سراسر کشور گفت: در ابتدا تجهیز مدارس نوساز را در نظر گرفتیم و سپس تجهیزات مدارس قدیمی را در نظر داریم. تأمین بسته مدارس ابتدایی و سپس بسته آموزشی متوسطه را خواهیم داشت. بسته مدارس هنرستان هم که برای ایجاد اشتغال بسیار مهم است از جمله اولویت‌های آموزشی ماست.

علی قدمی

