به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار یک پیام ویدئویی خطاب به نارندا مودی همتای هندی اش تولد وی را تبریک گفت و او را «دوست عزیز» خود خطاب کرد.

نتانیاهو در این پیام ویدئویی به دستاوردهای مودی و روابط میان هند و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و خطاب به مودی گفت: دوست دارم به زودی تو را ببینم. ما می‌توانیم روابط ۲ جانبه را به بالاترین سطح برسانیم.

روابط میان هند و رژیم صهیونیستی طی دوره اخیر شاهد تحولاتی در حوزه تجارت و اقتصاد بوده است. هند نیز همزمان با ابراز نگرانی نسبت به هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در غزه سعی کرده روابط خود را با تل آویو حفظ کند.

تل آویو نیز در جریان درگیری‌های نظامی میان هند و پاکستان جانب هند را گرفت.