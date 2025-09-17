  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

صهیونیست‌ها وزیر کابینه «نتانیاهو» را نقره داغ کردند

صهیونیست‌ها وزیر کابینه «نتانیاهو» را نقره داغ کردند

صهیونیست‌های شرکت کننده در یک مراسم علیه وزیر کابینه نتانیاهو شعار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اوریت استراک وزیر شهرک سازی رژیم صهیونیستی در جریان حضور در یک مراسم در شهر اشغالی روش هاعین و در حالی که قصد داشت سخنرانی کند با موجی از خشم و شعارهای تند از سوی صهیونیست‌ها رو به رو شد.

بر اساس این گزارش، وزیر کابینه نتانیاهو قصد داشت به روی صحنه رفته و به مناسبت سال جدید یهودیان سخنرانی کند که با واکنش شدید حضار در این مراسم رو به رو شد. صهیونیست‌های حاضر در مراسم مذکور علیه این وزیر کابینه نتانیاهو شعار داده و به او ناسزا گفتند.

این واکنش شدید صهیونیست‌ها به دلیل شکست کابینه نتانیاهو در دستیابی به توافق آتش بس با جنبش حماس و بازگرداندن اسرا صورت گرفت.

کد خبر 6592329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها