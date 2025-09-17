به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اوریت استراک وزیر شهرک سازی رژیم صهیونیستی در جریان حضور در یک مراسم در شهر اشغالی روش هاعین و در حالی که قصد داشت سخنرانی کند با موجی از خشم و شعارهای تند از سوی صهیونیست‌ها رو به رو شد.

بر اساس این گزارش، وزیر کابینه نتانیاهو قصد داشت به روی صحنه رفته و به مناسبت سال جدید یهودیان سخنرانی کند که با واکنش شدید حضار در این مراسم رو به رو شد. صهیونیست‌های حاضر در مراسم مذکور علیه این وزیر کابینه نتانیاهو شعار داده و به او ناسزا گفتند.

این واکنش شدید صهیونیست‌ها به دلیل شکست کابینه نتانیاهو در دستیابی به توافق آتش بس با جنبش حماس و بازگرداندن اسرا صورت گرفت.