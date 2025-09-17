  1. بین الملل
نشست قریب‌الوقوع «نتانیاهو» با «ترامپ» در کاخ سفید

نخست وزیر رژیم صهیونیستی از نشست قریب الوقوع خود با رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک کنفرانس خبری گفت: ترامپ از من خواست ۲ هفته دیگر و در روز دوشنبه بعد از سخنرانی ام در سازمان ملل با وی در کاخ سفید نشست داشته باشم.

وی همچنین به تجاوزات رژیم صهیونیستی در غزه و ادامه دار بودن این تجاوزات اشاره کرد.

تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به هماهنگی‌های دفتر نتانیاهو با دولت ترامپ برای برگزاری این نشست اشاره کرد.

این نشست بعد از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه و تلاش ناکام تل آویو برای ترور رهبران حماس صورت می‌گیرد.

