کاظمی: دانش آموزان به وحدت و وفاق در مدارس توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه بیست و پنجمین کنگره ملی پرسش مهر عصر امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش و شماری از مسئولان کشوری در اردوگاه باهنر برگزار شد.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت تربیت چند ساحتی گفت: فعالیت امروز شما مصداق بارز وحدت و کار گروهی است. باید از معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در شکل دهی به این آئین قدردانی نمود.

وی با بیام اینکه کار گروهی برکات فراوانی دارد؛ گفت: ما همین برکت کار گروهی را می‌خواهیم. دانش آموزان ما باید اثر کار گروهی را ببینند.

کاظمی با بیان اینکه کسب مهارت‌های لازم نیاز امروز نظام تعلیم و تربیت است؛ گفت: ۵ مسئله عمده کشور در قالب یک رویداد به دانش آموزان سمپادی ارائه شده است تا آنان با کار گروهی این ۵ مسئله را دسته‌بندی نموده و برای حل آن‌ها بر اساس داده‌ها و آمار و ابزارهای فناورانه راه حل‌های خوبی پیشنهاد دهند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه وقتی رئیس جمهور موضوعی را مطرح می‌کند یعنی این موضوع برای کشور بسیار مهم است گفت: ما اهمیت موضوع وفاق را که رئیس جمهور مطرح کرده بودند در همین جنگ ۱۲ روزه دیدیم. وفاق و اهمیت آن، حرفی بود که از قبل جنگ توسط رئیس جمهور مطرح شد.

وی با بیان اینکه مهمترین قدرت نرم ایران که دشمن را به زانو درآورد وحدت و همدلی بود گفت: دانش آموزان باید به این مسئله توجه کنند که چگونه این وفاق را در مدرسه و کلاس درس که یک جامعه کوچک است ایجاد کنند.

کاظمی با تاکید بر اینکه ما نیازمند تربیت عقلانی و منطقی هستیم گفت: رئیس جمهور می‌خواهد نشان دهد که پرچم ایران پرچم وفاق و عقلانیت است.

وی خطاب به معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: اقداماتی که انجام شده است با انتظارات ما فاصله زیادی دارد؛ این اقدامات ما را به جایی نمی‌رساند؛ ما باید برای تربیت ۱۷ میلیون دانش آموز برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: شما باید هرچه بیشتر زمینه برنامه‌های تشکیلاتی و گروهی را آماده کنید. در حالی که ۱۷ میلیون دانش آموز داریم؛ نهایتاً ۶۰۰ هزار دانش آموز در رویداد پرسش مهر شرکت کردند که ۲۰۰ نفر برگزیده می‌شوند. باید این شرکت دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی را بیشتر کرد.

کاظمی با اشاره به سرودهای دانش‌آموزی گفت: یک کار سرود قوی از صدای زنده دانش آموزان ساخته و اجرا می‌شود. باید این صدای پلی بک و پشت استودیویی از سرودها حذف شود. همچنین باید تنظیم پرچم کشور و احترام به میهن و خانواده شهدا در میان دانش آموزان نهادینه شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اقدامات فوق نیازمند هزینه گزاف نیست؛ خاطرنشان کرد: این ارزشگذاری‌ها و فرهنگ سازی‌ها از جمله اقدامات خرد فرهنگ ساز و کم هزینه است که باید نسبت به پیاده سازی آن بیش از گذشته توجه شود.