۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷

تدوین برنامه اقدام برای بیماران اوتیسم

نخستین نشست کارگروه تخصصی تدوین برنامه اقدام ملی حمایت از بیماران دارای اختلال طیف اوتیسم با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخستین نشست کارگروه تخصصی تدوین برنامه اقدام ملی حمایت از بیماران دارای اختلال طیف اوتیسم با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

این نشست در ادامه سلسله نشست‌های کارگروه ویژه صدای بی‌صدایان و در راستای اجرای سیاست‌های وزارت رفاه در حمایت از گروه‌های خاص و تدابیر رئیس جمهور برای انعکاس دغدغه‌های جامعه محروم و کم‌صداتر، تشکیل شد.

سجاد سنگسری مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی، در این نشست ضمن تشکر از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با برنامه جامع اقدام برای بیماران اوتیسم اظهار کرد: ضرورت پرداختن به موضوع اوتیسم با رویکردی جامع و هماهنگ بین‌بخشی، از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تاکید وزیر رفاه بوده است.

مشاور وزیر رفاه با اشاره به اهمیت توجه به اختلالات طیف اوتیسم به عنوان یکی از چالش‌های مهم حوزه سلامت و رفاه اجتماعی گفت: این جلسه با هدف هم‌اندیشی، تبادل نظر و تدوین برنامه‌ای عملیاتی برای ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای اوتیسم و خانواده‌های آنان تشکیل شده است.

وی در ادامه محورهای اصلی برنامه اقدام حمایت از جامعه اوتیسم را برشمرد و افزود: تدوین برنامه اقدام در حوزه‌های آموزش و آگاه‌سازی، سلامت، رفاه و اشتغال، حمایت‌های حقوقی و مالی طراحی شده و نقش هر یک از دستگاه‌های اجرایی در آن به طور شفاف تبیین شده است.

رئیس مرکز بازرسی وزارت کار با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی متعدد با کارشناسان و خانواده‌های دارای فرزند اتیسم در ماه‌های اخیر، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی ایجاد شده بین دستگاه‌هایی همچون مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان فنی، حرفه‌ای کشور، شهرداری تهران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور، امکان تحقق برنامه‌ای ملی و یکپارچه را فراهم خواهد کرد که حضور نمایندگان آنان در این جلسه نشان از اهتمام ویژه دستگاه‌ها و حرکت به سوی عملیاتی کردن برنامه جامع اقدام و نویدبخش فعالیت‌های اثربخش در این حوزه است.

وی بر عزم جدی این وزارتخانه برای اجرایی سازی برنامه اقدام تأکید کرد و گفت: با پشتیبانی وزیر رفاه و همراهی سایر نهادها، امیدواریم گام‌های مؤثری برای توانمندسازی جامعه اوتیسم برداشته شود.

محدثه رمضانعلی

