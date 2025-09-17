تدوین برنامه اقدام برای بیماران اوتیسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخستین نشست کارگروه تخصصی تدوین برنامه اقدام ملی حمایت از بیماران دارای اختلال طیف اوتیسم با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

این نشست در ادامه سلسله نشست‌های کارگروه ویژه صدای بی‌صدایان و در راستای اجرای سیاست‌های وزارت رفاه در حمایت از گروه‌های خاص و تدابیر رئیس جمهور برای انعکاس دغدغه‌های جامعه محروم و کم‌صداتر، تشکیل شد.

سجاد سنگسری مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی، در این نشست ضمن تشکر از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با برنامه جامع اقدام برای بیماران اوتیسم اظهار کرد: ضرورت پرداختن به موضوع اوتیسم با رویکردی جامع و هماهنگ بین‌بخشی، از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تاکید وزیر رفاه بوده است.

مشاور وزیر رفاه با اشاره به اهمیت توجه به اختلالات طیف اوتیسم به عنوان یکی از چالش‌های مهم حوزه سلامت و رفاه اجتماعی گفت: این جلسه با هدف هم‌اندیشی، تبادل نظر و تدوین برنامه‌ای عملیاتی برای ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای اوتیسم و خانواده‌های آنان تشکیل شده است.

وی در ادامه محورهای اصلی برنامه اقدام حمایت از جامعه اوتیسم را برشمرد و افزود: تدوین برنامه اقدام در حوزه‌های آموزش و آگاه‌سازی، سلامت، رفاه و اشتغال، حمایت‌های حقوقی و مالی طراحی شده و نقش هر یک از دستگاه‌های اجرایی در آن به طور شفاف تبیین شده است.

رئیس مرکز بازرسی وزارت کار با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی متعدد با کارشناسان و خانواده‌های دارای فرزند اتیسم در ماه‌های اخیر، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی ایجاد شده بین دستگاه‌هایی همچون مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان فنی، حرفه‌ای کشور، شهرداری تهران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور، امکان تحقق برنامه‌ای ملی و یکپارچه را فراهم خواهد کرد که حضور نمایندگان آنان در این جلسه نشان از اهتمام ویژه دستگاه‌ها و حرکت به سوی عملیاتی کردن برنامه جامع اقدام و نویدبخش فعالیت‌های اثربخش در این حوزه است.

وی بر عزم جدی این وزارتخانه برای اجرایی سازی برنامه اقدام تأکید کرد و گفت: با پشتیبانی وزیر رفاه و همراهی سایر نهادها، امیدواریم گام‌های مؤثری برای توانمندسازی جامعه اوتیسم برداشته شود.