«رصدخانه ملی رفاه ایرانیان» زیر ذره بین سازمان بازرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احمد علی‌محمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و حامد با تقوا معاون بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه سازمان بازرسی کل کشور به همراه هیأتی از این سازمان، با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «رصدخانه ملی رفاه ایرانیان» بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، برنامه‌ریزی حمایتی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور انجام شد.

اسماعیل گرجی پور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احد رستمی» رییس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، «امیر معز محمدیان» سر بازرس گروه بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی محمدی و باتقوا را در این بازدید همراهی کردند.

کارشناسان معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بخش‌های تخصصی این رصدخانه را تشریح کردند و حاضرین در جریان جزئیات شکل‌گیری و روند پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان قرار گرفتند.

احمد علی‌محمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در شکل‌گیری و توسعه پایگاه رفاه ایرانیان، این مرکز را یک دارایی راهبردی برای نظام حکمرانی کشور توصیف کرد.

علی محمدی خاطرنشان کرد: با تکیه بر داده‌های پایگاه ملی رفاه ایرانیان، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری‌های هدفمندتر فراهم می‌شود.

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان کرد.