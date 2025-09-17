به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح نتایج نشست با مدیران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اظهار کرد: خشکسالیهای اخیر، کاهش شدید آبدهی منابع سطحی و زیرزمینی و برداشتهای بیرویه در حوضههای آبریز منتهی به استان از جمله مند و حله، تأمین حجمی و زمانی آب شرب انتقالی به استان بوشهر بهویژه شهرستانهای بوشهر و دشتستان را با ناپایداری و مخاطرات جدی روبهرو کرده است.
معاون عمرانی استانداری بوشهر افزود: در این نشست، استفاده حداکثری از ظرفیت آبشیرینکنها و انتقال آب دریا به نقاط مصرف بهعنوان منابع جایگزین مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: پروژههای مهمی همچون شیرینسازی و انتقال آب از آبشیرینکنهای در دست احداث در ساحل بوشهر، تعیین تکلیف قرارداد و تسریع در تکمیل آبشیرینکن آبپخش، افزایش ظرفیت آبشیرینکن سعدآباد، رفع اشکالات و رساندن آبشیرینکن وحدتیه به ظرفیت اسمی، تکمیل مخزن پنج هزار مترمکعبی تنگارم و تأسیسات وابسته، تکمیل خطوط آبرسانی مجتمع خیرآباد و تسریع در اجرای طرح آبرسانی و مخزن ذخیره شهر کلمه در این نشست مورد توافق قرار گرفت.
رجائی ادامه داد: در این جلسه همچنین انجام مطالعات تأمین آب برای روستاهای رود فاریاب و تنگ فاریاب به تصویب رسید.
معاون عمرانی استاندار بوشهر تأکید کرد: یکی از محورهای مهم این نشست، اصلاح و نوسازی شبکههای توزیع آب شرب شهری و روستایی با هدف کاهش تلفات و هدررفت آب و توزیع عادلانه و بهینه آب در مناطق مختلف بود.
وی خاطرنشان کرد: نشستهای مشترک استانداری بوشهر و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا پایش، رصد و ارزیابی عملکرد و اثربخشی اقدامات صورتگرفته با دقت دنبال شود.
