به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از عملیات حفاری چاه عمیق در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: با توجه به مشکلات افت فشار آب شرب که شهروندان منطقه از آن رنج میبردند، اجرای این پروژه در دستور کار قرار گرفت و با پیگیریهای نماینده مردم و مسئولان استانی و شهرستانی، امیدواریم مشکل به طور کامل برطرف شود.
وی افزود: عملیات حفاری این چاه توسط آبفای شهرستان رودبار انجام میشود و با وارد مدار شدن آن، بیش از ۷ هزار مشترک شهر منجیل و روستای جمالآباد لوشان تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
فرماندار رودبار تصریح کرد: این اقدام به منظور تأمین پایدار و افزایش فشار آب شرب انجام شده و انتظار میرود پس از تجهیز و بهرهبرداری از چاه جدید، مشکل افت فشار و کمبود آب مشترکان منطقه به طور کامل حل شود.
