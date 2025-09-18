به گزارش خبرگزاری مهر، با حمایت سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، نمایشگاه آب و انرژی دبی WETEX ۲۰۲۵ هفتم تا یازدهم مهرماه ۱۴۰۴ (تاریخ نمایشگاه ۳۰ سپتامبر الی ۲ اکتبر ۲۰۲۵) در شهر دبی امارات برگزار میشود.
این نمایشگاه، یکی از بزرگترین نمایشگاههای حوزه صنایع آب، انرژی و محیط زیست در منطقه خاورمیانه است که هر ساله در شهر دبی برگزار میشود. این رویداد، شامل بخشهای مختلفی از جمله انرژی، آب، فناوریهای نوین و تجهیزات حفاظت از محیطزیست است. مشارکتکنندگان در این نمایشگاه شامل شرکتهای بزرگ تولیدکننده تجهیزات آب و انرژی، شرکتهای فناورانه، متخصصان حوزه محیطزیست و همچنین سایر علاقهمندان به صنعتهای آب و انرژی هستند.
در این نمایشگاه، شرکتها فرصت دارند تا جدیدترین تکنولوژیهای خود را به نمایش بگذارند، به معرفی محصولات جدید خود بپردازند و ارتباط با مشتریان جدید و قدیمی خود را برقرار کنند. همچنین، این نمایشگاه فرصتی برای شناخت بیشتر با تکنولوژیهای جدید و نوآوریهای صنعتی، تبادل تجربیات و توسعه همکاریهای تجاری است. در نمایشگاه وتکس دبی (WETEX)در سال ۲۰۲۴، بیش از ۳۸ هزار بازدیدکننده حرفهای از سراسر جهان حضور داشتند و بیش از ۲۶۰۰ غرفهدار محصولات و خدمات متنوع خود را به نمایش گذاشتند. با حضور در این رویداد، میتوان با جدیدترین فناوریهای حوزه آب، انرژی، و محیط زیست آشنا شده و از فرصتهای سرمایهگذاری و همکاری در این حوزه بهرهمند شد.
حمایت سازمان توسعه همکاریها از شرکتهای دانشبنیان شامل تأمین کلیه هزینههای حضور به ازای یک شرکت یک نفر به مدت ۴ شب و ۵ روز ۱۲۰۰ دلار شامل بلیط پرواز، اقامت در هتل، ترانسفور فرودگاهی، بیمه سفر و ویزا خواهد بود.
بازدید از نمایشگاه و حضور در جلسات B۲B و B۲G هم از دیگر مزایای شرکت در این نمایشگاه خواهد بود.
آخرین مهلت ثبتنام امروز پنج شنبه ۲۷ شهریور ماه است و علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام به آدرس https://tesc.ir/service/۷۳/۱ مراجعه و یا با شماره ۹۱۰۷۳۷۳۷ ۰۲۱ داخلی ۲۰۲ و ۲۰۶ و در ۰۹۱۲۲۱۱۷۶۲۴ تماس بگیرند.
نظر شما