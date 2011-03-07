جامعه ادبی تلاش بیشتری برای خلق آثار دفاع مقدس کند

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، حسینعلی محمدی در حاشیه برگزاری ششمین نمایشگاه کتاب اصفهان افزود: توقع بالاتری از نویسندگان و شاعران برای تولید آثار با مضمون دفاع مقدس می‌رود.

وی ادامه داد: وجود خاطرات، زندگینامه و وصیت شهدا امروز می‌تواند دستمایه خلق آثار ارزشمندی در حوزه ادبیات کشور باشد .

محمدی دفاع مقدس را یک از گونه‌های ادبی دانست و گفت: پس از هر جنگ در هر کشوری نوعی ادبیات خاص با عنوان جنگ شکل می گیرد چنانچه در فرانسه آن را ادبیات نهضت مقاومت، در آلمان آن‌را ادبیات جنگ و ضد جنگ، در روسیه آن‌را ادبیات میهنی می‌نامند.

ادبیات دفاع مقدس ایران مبتنی بر ادبیات عاشورایی است

وی ادبیات دفاع مقدس ایران را مبتنی بر ادبیات عاشورایی و دینی دانست و گفت: اندیشه‌های شیعی و عاشورایی ادبیات دفاع مقدس نسبت به سایر گونه‌های ادبی منحصر به فرد است.

محمدی قرار گرفتن دو موئلفه عرفان و جنگ در ادبیات دفاع مقدس را بسیار نزدیک به هم دانست و گفت: این ادبیات بر پایه خلق سوژه‌های انسانی توانسته آثار ارزشمندی در عرصه ادبیات بوجود آورد .

معاون ادبی اداره کل تنظیم و نشر آثار دفاع مقدس خاطره، زندگینامه و وصیت رزمندگان را منابع ارزنده ایی برای خلق آثار دفاع مقدس برشمرد و گفت: دل نوشته‌ها و خاطرات رزمندگان می‌تواند به عنوان مهمترین منابع برای نویسندگان قرار گیرد تا ازان آثار ارزشمندی تولید شود .

وی اظهار داشت: ادبیات در دوران جنگ رویکرد واقعی‌تری نسبت به دوران پس از جنگ داشت و تکنیک در دوران پس از جنگ بیشتر مورد توجه قرار گرفت .

معاون ادبی اداره کل تنظیم و نشر آثار دفاع مقدس غزل و مثنوی را با به عنوان قالب اصلی شعر دفاع مقدس دانست و گفت: در آمیختن عرفان و حماسه به عنوان دو موئلفه‌ای است که در شعر دفاع مقدس مشهود است.

وی دین، عرفان و عاشورا را به عنوان سه موئلفه شعر دفاع مقدس برشمرد و گفت: اشعار دوران جنگ به دنبال رعایت آرایه‌های ادبی نبود بلکه به دنبال تهییج مردم برای دفاع مقدس بود.

معاون ادبی اداره کل تنظیم و نشر آثار دفاع مقدس خاطر نشان کرد: شاعران دفاع مقدس را می‌توان به دو بخش پیشکسوت و دوران جنگ تقسیم کرد که شاعران پیشکسوت شامل شاعرانی که از قبل جنگ از موضوع مقاومت و مبارزه در اشعار خود استفاده می‌کردند مانند مشفق کاشانی، اوستا و حمید سبزواری و شاعران که در زمان جنگ آشکار شدند و جنگ را با عرفان آمیختند که از جمله آن می‌توان به حسن حسینی و قیصر امین پور ، میرشکاک و علی معلم اشاره کرد.