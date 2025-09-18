مخبر: احیای شرکت های فناور یک امر اختیاری نیست بلکه یک الزام ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در رویداد که صبح امروز (پنج شنبه) در سالن سلام مجموعه لارک تهران با حضور معاونان بنیاد ایران پیشرفته، صندوق توسعه ملی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و بازیگران کلیدی زیست‌بوم نوآوری کشور برگزار شد، محمد مخبر با اشاره به اهمیت شاخص‌هایی چون: سرمایه‌گذاری، کنترل تورم، افزایش اشتغال و بهره وری، درآمد سرانه و رشد تولید ناخالص ملی؛ نقش نیروهای جوان را در این امر مهم و حیاتی خواند و گفت: شرکت‌های دانش پایه با قوای فکری و دانشی جوانان ایران فعال هستند و وظیفه حاکمیت در این سوی میدان اقتصاد فناورانه کشور، طرح ریزی برای توسعه و احیا این شرکت‌ها است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره با دو ساحت احیا و توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان افزود: امروز باید در بخشی از کار به سراغ شرکت‌های نوپا رفت و در بخش دیگر به یاری شرکت‌هایی شتافت که با ظرفیت بالا اما پایین‌تر از توان اسمی خود فعال هستند، چراکه شرکتی که با یک سوم ظرفیتش کار کند، زیان ده خواهد بود.

وی با بیان اینکه علم و فناوری ابزار رسیدن به اقتدار است، افزود: دشمن نتوانسته جلوی پیشرفت ما را بگیرد چرا که حوزه اقتدار ما مبتنی بر علم درون زاست و لازم به ذکر می دانم آنها حتی اگر به فرض محال ساختار انرژی هسته‌ای ما را برچینند، باز از ایران دارای علم و فناوری نگرانند و بهانه‌ای جدیدی مطرح خواهند کرد.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در ادامه به موضوع هدررفت توان و سرمایه در شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: بهره وری فناورانه را باید جدی تر از گذشته دنبال کنیم، چرا که راه حل اصولی کاهش هزینه و افزایش تولید است و این امر قطعاً شدنی است. در دولت شهید رئیسی با هم افزایی قوا و حذف بروکراسی‌های زائد و متصل شدن فناوران به سرمایه گذار، بیش از ۱۰ هزار شرکت در کشور از رکود خارج شدند که به گواه آمار موجب کاهش نرخ بیکاری به زیر ۱۰٪ رسید.

مخبر در ادامه احیا شرکت‌های دانش‌بنیان را نه یک اختیار، که یک الزام ملی و راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: امروز شرکت‌های فناور می‌توانند مشکل اشتغال را حل کرده و در پایین دست تولید میکرو صنایع را با شتابی چشمگیر بالا ببرند. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز گزارش‌هایی منتشر شدکه دشمن صهیونیستی در مسیر آسیب زدن به ایران، بیشترین استفاده را از شرکت‌های دانش‌بنیان خود داشته است.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پایان بر لزوم جهش تولید دانش‌بنیان از طریق اتصال شرکت‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ تأکید کرد و گفت: پیوست فناورانه باید در همه رویدادهای اقتصادی وجود داشته باشد و این اتفاق می‌تواند ضریب ریسک پذیری فناوران را بالا ببرد و ماحصل نهایی توسعه و افزایش فروش و ثروت آفرینی بخش خصوصی دانش پایه ایرانی خواهد شد.

گفتنی است در این رویداد، ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور با تعریف مشکلات و در عین حال ارائه راه‌حل‌های راهبردی و آینده‌ساز، نقطه نظرهای کلیدی خود جهت حل نظام مسائل زیست‌بوم فناوری کشور را ارائه کردند. در این رویداد ملی همچنین ۵۰ شرکت و بنگاه سرمایه‌گذاری فعال نیز برای مشارکت در تأمین مالی و شتاب‌دهی به این شرکت‌های دانش بنیان نیازمند احیا اعلام آمادگی کردند. عقد تفاهم‌نامه‌های تخصصی برای احیا و رشد حداقل ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان با اعتبار تسهیلاتی ۱۰ هزار میلیارد ریالی از دیگر بخش‌های این رویداد بود.