ضرورت تقویت مولفه‌ امنیت غذایی برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر محمد مخبر، رئیس بنیاد ایران پیشرفته، مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در رویداد «احیای شرکتهای مسئلهمحور کشاورزی و امنیت غذایی» گفت: شرکتهای تولیدکننده بزرگ، شرکتهای دانشبنیان و صندوقهایی پشتیبانیکننده این شرکتها در این جلسه حضور دارند که ترکیب نجاتدهندهای برای مسائل و مشکلاتی است که کشور با آنها مواجه است.
وی افزود: امروز یکی از مواردی که کشور با آن مواجه است، انسجام در مقابل جنگ ترکیبی علیه ماست، زیرا قدرتهای بزرگ دنیا در این جنگ در مقابل ما قرار دارند. برای مصونیت و مقاومت در مقابل آنها مولفههایی همچون مولفه نظامی و مولفه امنیت غذا لازم است.
رئیس بنیاد ایران پیشرفته با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در کشور، گفت: امنیت غذا جزو محورهای جدی اقتدار کشور و جزو مولفههای بسیار مهم بازدارندگی است. وزارت نفت با تلاش فراوان، نفت تولید و صادر میکند و با دشواری بیشتری ارز حاصل از آن به کشور بازمیگردد. زمانی که این منابع وارد کشور میشود، باید در بخشهایی هزینه شود که توانمندیهای شما میتواند مشکلات را برطرف کرده و در مسیر توسعه کشور به کار گرفته شود. هر سال میلیاردها دلار ارز برای واردات کنجاله، جو، ذرت و گوشت قرمز صرف میشود، در حالیکه با تقویت تولید داخلی میتوانیم این وابستگی را کاهش دهیم.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، با تاکید بر دشواری تامین کالاهای تنظیم بازار از طریق واردات، گفت: اگر نگاهی به عملکرد تولید کنیم، در بخشی از موارد توفیقاتی داشتهایم؛ ولی این توفیقات گلخانهای است و نمیتوانیم بگوییم ۵۰ درصد این صنایع در کشور پشتیبانی میشود. ما در تمام قسمتهای تولیدی از میانگین دنیا عقب هستیم و باید بتوانیم ۱۰ تا ۱۵ درصد بهرهوری را اصلاح کنیم و راه این اصلاح از مسیر فناوری میگذرد.
رئیس بنیاد ایران پیشرفته، خطاب به بنگاههای تولیدی با تاکید بر اینکه امروز معیشت مردم به دست شماست، افزود: بالاترین وزن معیشت، امنیت غذا و سفره مردم است. توفیق و عدم توفیق دولت در سفره مردم نمایان میشود. اگر بتوانیم بهرهوری را با فناوری بالا ببریم و هزینه واردات کالاها را با بومیسازی آنها کم کنیم، مسئله اشتغال و تورم حل میشود و رضایت عمومی کشور را در پی دارد.
وی با بیان اینکه من از ابتدای کارم با جوانان و شرکتهای دانشبنیان سروکار داشتم و هیچ مسئله را به آنها ارجاع ندادم مگر اینکه آن را حل کردند، گفت: امروز شرکتهای دانشبنیان کشور ما مشکل کشورهای منطقه را حل میکنند. به هر کشوری در منطقه سفر کردم، تعدادی نیروی جوان و دانشبنیان در آنجا حضور داشتند و مشکلات آنها را حل میکردند؛ این در حالی است که ما خودمان بستر این کار را فراهم نمیکنیم.
رئیس بنیاد ایران پیشرفته در ادامه پیشنهادی هم به بنگاههای بزرگ تولیدی داشت و گفت: پیشنهاد من به همه بهویژه بنگاههای بزرگ این است که در هر مسئله تولیدی، یک پیوست فناوری داشته باشند. ما باید بدانیم که چقدر میتوانیم تولید کنیم و الان چقدر تولید میکنیم و چطور میشود مسئله تولید را حل کرد و بهرهوری را افزایش داد.
وی ادامه داد: به نظرم این کار شدنی است و این جلسه خیر و برکتی است که این جریان راه بیفتد و به همه ابعاد و فعالیتها توسعه پیدا کند. دکتر نوراللهزاده هم روحیه خوبی دارند و میتوانند این مسیر را پشتیبانی مالی کنند. ضمن اینکه حواسمان باشد که این مسائل در بخش مردمی و اقتصاد مردمی است و در دستگاههای حاکمیتی حل نمیشود.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: اگر دستگاههای حاکمیتی از شرکتهای دانشبنیان پشتیبانی کنند و این ظرفیت در خدمت دستگاههای تولیدکننده قرار بگیرد، توفیقات بزرگی در برخی مسائل کشور ایجاد خواهد شد.
بازدید از توانمندیها و محصولات شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی یکی از برنامههای جانبی این رویداد، برگزاری نمایشگاه دستاوردها و ظرفیتهای فناورانه ۵۰ شرکت دانشبنیان و فناور در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی بود.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی و رییس بنیاد ایران پیشرفته در ادامه این رویداد، با حضور در این نمایشگاه، از نزدیک با توانمندیها، دستاوردها و محصولات شرکتهای دانشبنیان و فناور در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی آشنا شده و در جریان دغدغهها و مسائل این شرکتها قرار گرفتند.
