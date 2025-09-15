به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با انتشار پیامی نوشت: با آشکارتر شدن چهره تجاوزکار رژیم صهیونیستی، وقت آن رسیده که کشورهای منطقه مبتنی بر یک بستر حقوقی و سیاسی، دادگاه ویژهای را برای رسیدگی به جنایات آن تشکیل دهند. این دادگاه میتواند الگویی برای همکاریهای آتی و همبستگی دولتها در مقابله با چالشهای امنیتی باشد.
