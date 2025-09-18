رونمایی از آلبوم «پرده فاخته» در نشست ماهانه خانه موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی خانه موسیقی ایران، نشست ماهانه خانه موسیقی ایران روز یکشنبه ۳۰ شهریور ساعت ۱۶ در سالن اجتماعات این مجموعه برگزار می‌شود.

در این نشست همچون ماه‌های گذشته هنرمندان موسیقی، اعضای شورای عالی، هیئت مدیره، مدیرعامل و اعضای کانون‌های مختلف حضور دارند.

در بخش ویژه این نشست، آئین رونمایی از آلبوم موسیقی «پرده فاخته» اثری از محمدحسین اسماعیلی و سعید اسماعیلی برگزار می‌شود. همچنین قطعاتی توسط هنرمندان اجرا خواهد شد و فرصتی برای تبادل نظر درباره مسائل، دغدغه‌ها و موضوعات روز موسیقی کشور فراهم می‌شود.

سلسله نشست‌های ماهانه خانه موسیقی ایران طی سال‌های گذشته با هدف تقویت همدلی میان اهالی موسیقی و ایجاد بسترهای مؤثر برای طرح موضوعات و پیگیری مطالبات این قشر برگزار می‌شود.

خانه موسیقی ایران در خیابان فاطمی، انتهای خیابان جمالزاده شمالی، شماره ۲۷۰ واقع شده است.