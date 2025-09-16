«بدون او» با صدای ایمان مبرزه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، آلبوم موسیقی «بدون او» با آهنگسازی و صدای ایمان مبرزه، شامل ۶ تصنیف منتشر شد. در این آلبوم حسام بهرامی به‌عنوان ترانه‌سرا و توحید وحید به‌عنوان تنظیم کننده، ناظر ضبط و میکس و مسترینگ همکاری داشته است.

فرشاد شیرانی و پویا جهانمردی به‌عنوان نوازنده ویولن و ویولا، مسیح مردی‌ها نوازنده ویولنسل، حمیدرضایت نوازنده فلوت، کسری جدیدزاده نوازنده کلارینت، امیرعلی صمدانی نوازنده تار، مهرداد جندقیان نوازنده سنتور، پویان جمشیدی نوازنده سازهای کوبه‌ای، همایون جهانشاهی نوازنده تنبک و مجید صالحه نوازنده پیانو دیگر هنرمندانی هستند که در این آلبوم نواخته‌اند.

مبرّزه درباره این اثر گفت: اولین قدم تولید این آلبوم، ساخت ملودی در سال ۱۳۸۲ و همزمان با زلزله بم بود که نام آن قطعه در نهایت «کوچه‌های بی‌نشان» نام گرفت. سعی کردم با توجه به علاقه‌ام به موسیقی ارکسترال، از ارکستری با حضور سازهای جهانی استفاده کنم و با اضافه کردن سازهایی نظیر تار، سنتور و سازهای کوبه‌ای ایرانی، حال و هوای موسیقی ایرانی را به این مجموعه اضافه کنم.

«حکایت دلتنگی»، «کوچه‌های بی‌نشان»، «ستاره‌ها»، «ترنم»، «رویا» و «زمزمه عاشقانه» قطعات این آلبوم هستند.