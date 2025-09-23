صدای «فانوس» شنیدنی شد؛ مرثیه ای برای محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، «فانوس» عنوان یکی از تازه ترین محصولات موسیقایی با آهنگسازی علی ثابت اقدم و خوانندگی هادی فیض آبادی است که به تازگی در دسترس مخاطبان و علاقه مندان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفته است.

در توضیح پروژه «فانوس» آمده است:

«پروژه «فانوس»، تبلور ذهنیت جمعی از هنرمندان است که دغدغه مفهومی به نام «ایران» دارند، ایران به مثابه‌ فرهنگ، زیست بوم و وطن؛ این جمع امیدوارند که قدمی هرچند کوچک در این زمینه پیموده باشند.

«فانوس» با شعر علی ثابت اقدم، «آینه» با شعر علی ثابت اقدم و جواد شریف پور، «ایران» با شعر جواد شریف پور، «مرغ سرگردان» با شعر محمدرضا سلمانی، «سایه آینه»، «فانتزی برای تار و ارکستر»، «مرثیه ای برای دریاچه» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

علی جعفری پویان و میثم مروستی نوازندگان ویولن و ویولا، مهرداد عالمی و مسعود فیروزی نوازندگان ویولنسل، ناصر رحیمی نوازنده فلوت، محمدحسین پور معین نوازنده کلارینت، کورش دانایی نوازنده تار و تمبک و بهنام ابوالقاسم نوازنده پیانو گروه نوازندگان آلبوم «فانوس» را تشکیل می دهند.

هادی فیض‌آبادی فراهانی متولد اسفند ۱۳۶۴ نزد محمد عشاق، فریبا داوودی، مظفر شفیعی، احمدخان ابراهیمی، علیرضا پورامید، حمیدرضا نوربخش و شریف لطفی اصول و مبانی موسیقی و آواز را فرا گرفته است.

وی سرپرست و موسس گروه موسیقی بـام است و آلبوم های «آسمان مهتاب» به آهنگسازی کاوه سروریان، «تا همیشه» اثر پویان رمضانی، «زمستان» اثر حمید متبسم و همراهی فریبا داوودی، همکاری و ایفای نقش در اپرای عروسکی «حافظ» و «سعدی» و … آلبوم‌های منتشر شده‌ اوست.

همکاری و اجرای کنسرت به اتفاق گروه مضراب به آهنگسازی و سرپرستی حمید متبسم در اردیبهشت ۱۳۹۴، سولیست ارکستر سمفونیک تهران در کنسرت اپرای «عاشورا» در نقش حضرت امام حسین (ع) به آهنگسازی بهزاد عبدی و به رهبری نصیر حیدریان از جمله فعالیت‌های هنری فیض آبادی به حساب می‌آیند.

وی در سال ٢٠١۵ به اتفاق گروه «سپندار» در فستیوال رنسانس کشور ارمنستان موفق به دریافت جایزه نخست بخش موسیقی بین‌الملل و همچنین تقدیر هیئت داوران شد.

هادی فیض‌آبادی موسیقی را با نواختن ساز نی آغاز کرد و پس از مدتی به تشخیص استادانش به آواز ایرانی روی آورد.