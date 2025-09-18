قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در تعمیق فرهنگ ایثار و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه پنجشنبه در نشست صمیمی با پیشکسوتان جهاد و شهادت این شهر و در آستانه روز قشر و هفته دفاع مقدس، با اشاره به جایگاه دفاع مقدس در تحقق اهداف انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایستادگی و دفاع مقتدرانه ایران اسلامی در برابر حمله نابرابر رژیم بعث عراق و استکبار جهانی، با عزم راسخ فرزندان امام خمینی (ره) و تاسی از فرهنگ عاشورای حسینی، قدرت عظیم ایران اسلامی را در جهان به اثبات رساند.

وی افزود: دفاع مقدس با رهبری معنوی، دوراندیشانه و مدبرانه حضرت امام خمینی (ره) الگویی برای ملت‌های آزاده جهان در برابر استکبار جهانی شد و دژی محکم و بازدارنده در مقابل زیاده‌خواهان جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد.

سرهنگ امینی با اشاره به نقش موثر دفاع مردم» و بسیج همگانی در دفاع مقدس خاطرنشان کرد: انسجام و هماهنگی میان مردم و نیروهای مسلح به رهبری امام خمینی (ره)، ماهیت نبرد حق و باطل را به جهانیان آشکار ساخت.

وی ادامه داد: انگیزه مقاومت و ایثار، با تاسی از آموزه‌های توحیدی و اراده علوی رزمندگان همراه با پشتیبانی مثال‌زدنی مردم، تهدید جنگ سخت دشمن را به فرصتی بزرگ برای جهاد در راه خدا تبدیل کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت تصریح کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس سرمایه‌های معنوی کشور در انتقال فرهنگ ایثار، شهادت و وطن‌دوستی مبتنی بر آموزه‌های دینی به نسل جوان هستند و نقش مهمی در ترویج این فرهنگ دارند.

سرهنگ امینی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و دفاع ۱۲ روزه ایران اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی گفت: مقاومت و همدلی مردم و نیروهای مسلح، نماد شکست قطعی دشمن و استمرار فرهنگ ایثار و شهادت از گذشته تاکنون است.

وی افزود: حقیقت جمهوری اسلامی ایران در تعمیق فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در طول دهه‌های انقلاب، نشانگر قدرت نرم ایران در عرصه‌های مختلف است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت در پایان تاکید کرد: ایران اسلامی مبتنی بر آموزه‌های توحیدی و فرهنگ مقاومت حسینی، در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی گام برمی‌دارد و با ایمانی راسخ به سوی حکومت مهدوی (عج) پیش می‌رود.