به گزارش خبرنگار، مهر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا بخشش عصر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه سیاهکل با بیان عظمت شخصیت پیامبر اکرم (ص) و نورانیت دین اسلام، اظهار داشت: وجود پیامبر اکرم (ص) علاوه بر شخصیت ارزشمند و باعظمت، یک انقلاب سراسر نور و برکت برای زندگی دنیا و آخرت انسان‌ها است.

وی با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم، افزود: قرآن به عنوان هدیه‌ای ارزشمند و کتاب زندگی، از سوی خداوند متعال و توسط پیامبر برای هدایت بشر ارائه شده است.

جانشین مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان دین و مکتب پیامبر اکرم (ص) را مملو از نور، خیر، معنویت و برکت خواند و گفت: نهضت عظیم پیامبر (ص) رحمت الهی برای بشریت است.

حجت‌الاسلام بخشش با ترسیم فضای دشوار صدر اسلام، شرایط دعوت پیامبر را پرچالش و همراه با مقاومت‌های گسترده دشمنان دانست و افزود: با وجود همه دشواری‌ها و خباثت‌ها، پیامبر (ص) بر دشمنان پیروز شد.

وی نقش کلیدی امام علی (ع) و حضرت خدیجه (س) در کنار پیامبر را بسیار مهم دانست و گفت: این جمع سه نفره پس از تحمل سختی‌ها و استقامت، به انقلابی منجر شد که دشمنان درجه یک در روز فتح مکه ذلت و شکست را تجربه کردند؛ این وعده الهی برای مسلمانان بود.

بخشش با بیان اینکه دشمنان امروز نیز همچون شعب ابی‌طالب، در پی ایجاد توطئه و سنگ‌اندازی علیه جبهه اسلام هستند، خاطرنشان کرد: خداوند همانند گذشته وعده اجر کریم و اجر کبیر را به مؤمنان داده است.

وی ایمان به خداوند تبارک و تعالی، ایمان قلبی و عملی به وعده‌های الهی، اطاعت از ولی حق و رسول خدا (ص) و اتحاد مقدس در صفوف جبهه اسلام را چهار عامل کلیدی پیروزی نهضت پیامبر (ص) برشمرد.

حجت‌الاسلام بخشش تصریح کرد: با رعایت این چهار اصل، جبهه اسلام پیروز خواهد شد، هرچند دشمنی‌ها امروز افزایش یافته است، اما مسیر پیش رو با این ابزارها قابل عبور است.

وی تحقق تمدن نوین اسلامی را منوط به بهره‌گیری از این چهار رکن دانست و افزود: این اصول ابزار کار ما برای رسیدن به هدف و ناکام گذاشتن دشمنان است.

در پایان این مراسم، حجت‌الاسلام سید احمد حسینی اصلی تکریم و حجت‌الاسلام انوش تفهمی به عنوان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه سیاهکل معرفی شدند.