پشتوانه ۶هزار نفره حفاظت از طبیعت استان سمنان؛ همیاران در خط مقدم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی شامگاه پنجشنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان سمنان با حضور رئیس یگان حفاظت منابع طبیعی کشور از فعالیت شش هزار همیار طبیعت و محیط زیست در این استان خبر داد.

وی با بیان اینکه این همیاران از اقشار مختلف مردم شامل رسانه‌ها و خبرنگاران دانش آموزان دانشجویان کارمندان وکلا و غیره هستند افزود: یکی از اهداف منابع طبیعی در همکاری با این افراد مردمی‌سازی حفاظت از اراضی ملی و محیط زیست است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی و پهنه وسیع استان از جمله مشکلات و چالش‌های ما محسوب می‌شود بیان کرد: جز در سایه همکاری بین ارگانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نمی‌توان از طبیعت استان سمنان حفاظت کرد.

رهایی قاچاق چوب را یکی دیگر از چالش‌های استان سمنان اعلام کرد و افزود: مقابله و مبارزه با قاچاق چوب با همکاری نیروی انتظامی یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین دادگستری استان سمنان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ خاک و منابع طبیعی در کشورمان افزود: جلوگیری از تصرفات اراضی و مستثنیات همچنین تامین امنیت کویر و بیابان‌های مهم اکوسیستیک استان سمنان از جمله مهم‌ترین اقدامات منابع طبیعی در کنار جلوگیری از بیابان زایی محسوب می‌شود.