فندق اشکور؛ ظرفیتی راهبردی برای توسعه کشاورزی در شرق گیلان

خبرگزاری مهر، گروه استانها - خدیجه جعفرپور: فندق به عنوان محصولی ارزشمند در مناطق کوهستانی شمال کشور، جایگاهی مهم در اقتصاد باغی استان گیلان دارد در این میان، منطقه اشکور در بخش رحیمآباد رودسر با ظرفیت گسترده باغات فندق، نیازمند نگاه ویژه نهادهای پژوهشی و اجرایی است.
محصولات بومی رودسر نظیر فندق و گل گاوزبان، نهفقط منابع اقتصادی بلکه بخشی از هویت فرهنگی، تاریخی و زیست محیطی منطقه به شمار میروند.
حفظ، توسعه و معرفی این محصولات، نیازمند نگاهی فراتر از تولید است؛ نگاهی که کشاورزی را با فرهنگ، اقتصاد و گردشگری پیوند بزند و موجب پایداری اجتماعی و بازگشت جوانان به ریشههای خود شود.
رودسر بزرگترین تولیدکننده فندق و گلگاوزبان کشور
«معراج سروش» مدیر جهاد کشاورزی رودسر با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی شهرستان رودسر اظهار کرد: رودسر با دارا بودن ۱۲ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ فندق و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت گل گاوزبان در منطقه اشکورات، بزرگترین تولیدکننده این دو محصول در کشور است.
وی با بیان اینکه ۸۵۰۰ خانوار در حوزه تولید فندق و ۴۳۰۰ بهرهبردار در زمینه گلگاوزبان در این شهرستان فعالیت دارند، افزود: متوسط برداشت فندق در هر هکتار یک تن و مجموع تولید سالانه آن ۱۲ هزار تن است. همچنین از هر هکتار گلگاوزبان حدود ۴۵۰ کیلوگرم گل خشک برداشت میشود که مجموع آن به ۲۴۰ تن در سال میرسد.
فرصتهای اقتصادی و فرهنگی با برگزاری جشنوارههای بومی
مدیر جهاد کشاورزی رودسر برگزاری جشنوارههای بومی را یکی از ابزارهای مهم در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی منطقه دانست و ادامه داد: برگزاری جشنواره «فندق و گل گاوزبان» میتواند فرصتی برای برندسازی، حمایت از کشاورزان، توسعه صنایع تبدیلی، جذب سرمایهگذاری و معرفی فرصتهای منطقه در سطح ملی باشد.
سروش با اشاره به تنوع محصولات کشاورزی در بخش رحیمآباد شامل فندق، گل گاوزبان، برنج، مرکبات و… گفت: بیش از ۲۵۰ روستا و ۴ دهستان در این بخش فعال هستند که هماکنون نیز ۵ کارخانه فرآوری فندق و گل گاوزبان در منطقه مشغول فعالیتاند، اما این تعداد پاسخگوی میزان تولید نیست و ظرفیت ایجاد چندین واحد صنعتی دیگر در منطقه وجود دارد.
جشنواره فقط یک رویداد اقتصادی نیست
«امیر مرادی» فرماندار رودسر در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت فرهنگی این جشنواره، گفت: جشنواره فندق و گل گاوزبان فقط یک رویداد اقتصادی نیست بلکه نمایش غرور و غیرت مردم این سرزمین است که با دستانی پینهبسته، سالها در دل کوه و جنگل، این محصولات را پرورش دادهاند.
وی در ادامه افزود: درخت فندق، درختی مقاوم و سازگار با طبیعت است، درست مانند مردمان این خطه، این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیتهای محلی به کشور و حتی بازارهای جهانی است و باید از آن به عنوان پلی میان تولیدکننده و مصرفکننده استفاده کرد.
فرماندار رودسر تصریح کرد: برای آنکه یک محصول بومی به برندی ملی و بینالمللی تبدیل شود، باید با ایجاد صنایع تبدیلی، آموزشهای علمی، بازاریابی هوشمند و حمایت مستمر از کشاورزان، جایگاه واقعی آن را در اقتصاد کشور تثبیت کرد.
مرادی اظهار امیدواری کرد: این جشنواره علاوه بر رونق اقتصادی منطقه، بتواند نسل جوان را دوباره به سرزمین مادری و هویت روستایی خود پیوند بزند.
اجرای پروژههای متعددی در زمینه اصلاح باغات
«کوروش کمالی» رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فندق اشکور رودسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت عظیم تولید در این منطقه اظهار کرد: وجود بیش از ۱۳ هزار باغ فندق، اشکور را به یکی از مراکز اصلی تولید فندق کشور تبدیل کرده، اما چالشهایی چون کهنسالی باغات، بیماریها، ضعف در تغذیه و نبود زیرساخت فرآوری، مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده است.
وی از اجرای پروژههای متعددی در زمینه اصلاح باغات، معرفی ارقام پرمحصول و مقاوم، و همچنین استفاده بهینه از شرایط اقلیمی منطقه مانند پدیده مه برای آبیاری تکمیلی خبر داد و افزود: ۷ پروژه سازگاری ارقام وارداتی فندق در مناطق مختلف اشکورات، املش و سیاهکل در حال اجرا است.
کمالی با تأکید بر اهمیت آموزش بهرهبرداران گفت: تولید نشریات ترویجی، بروشورها و مستندسازی تجربیات ایستگاه، از جمله اقدامات برای ارتقای دانش باغداران است.
با توجه به ظرفیت بالای تولید فندق در منطقه اشکور رحیمآباد رودسر و وجود زیرساختهای تحقیقاتی فعال، این منطقه میتواند با اصلاح باغات، توسعه ارقام جدید و حمایت جدی نهادهای مرتبط، به قطب ملی تولید، فرآوری و صادرات فندق کشور تبدیل شود تحقق این هدف، نیازمند همافزایی علمی، اجرایی و بومی در سطوح مختلف است.
