پایانِ آرامش زمین‌خواران؛ هشدار قاطع یگان حفاظت به متصرفان منابع طبیعی

سمنان- فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی از اجرای طرح‌های پیشگیرانه مقابل تخریب و تصرف اراضی ملی خبر داد و خواستار تصویب و اعمال قوانین سختگیرانه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید زکریایی در دیدار پنجشنبه شب خود با نماینده ولی فقیه در استان سمنان به میزبانی دفتر وی از اجرای طرح‌های پیشگیری از تخریب منابع طبیعی و همچنین تصرف اراضی ملی در سراسر کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه یگانه حفاظت به هیچ عنوان در برابر زمین خواران و متصرفان اراضی ملی و طبیعت کشور کوتاه نخواهد آمد، افزود: خواستار اعمال قوانین مقررات سخت‌تر و پشیمان کننده در زمینه جرایم محیط زیستی و منابع طبیعی هستیم.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه مجازات‌ها باید بازدارنده باشد گفت: در کنار برخوردهای قانونی تلاش می‌شود تا از وقوع جرم در عرصه‌های ملی و منابع طبیعی جلوگیری و پیشگیری شود.

زکریایی جنگلبانان را خط مقدم ایستادن در برابر تخلفات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی دانست و گفت: در کنار ارتقا تجهیزات خودروی و موتوری و ارتباطی حفاظت بهینه و پایدار از اراضی ملی و منابع طبیعی در دستور کار قرار دارد.

وی از اجرای طرح‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین قاچاق چوب و جلوگیری از بروز حریق و آتش سوزی در اراضی ملی خبر داد و افزود: گشت‌های مشترک و تشدید بازرسی‌ها در مبادی ورودی و خروجی جنگل‌ها یکی از این اقدامات است

