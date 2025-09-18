به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید زکریایی در دیدار پنجشنبه شب خود با نماینده ولی فقیه در استان سمنان به میزبانی دفتر وی از اجرای طرح‌های پیشگیری از تخریب منابع طبیعی و همچنین تصرف اراضی ملی در سراسر کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه یگانه حفاظت به هیچ عنوان در برابر زمین خواران و متصرفان اراضی ملی و طبیعت کشور کوتاه نخواهد آمد، افزود: خواستار اعمال قوانین مقررات سخت‌تر و پشیمان کننده در زمینه جرایم محیط زیستی و منابع طبیعی هستیم.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه مجازات‌ها باید بازدارنده باشد گفت: در کنار برخوردهای قانونی تلاش می‌شود تا از وقوع جرم در عرصه‌های ملی و منابع طبیعی جلوگیری و پیشگیری شود.

زکریایی جنگلبانان را خط مقدم ایستادن در برابر تخلفات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی دانست و گفت: در کنار ارتقا تجهیزات خودروی و موتوری و ارتباطی حفاظت بهینه و پایدار از اراضی ملی و منابع طبیعی در دستور کار قرار دارد.

وی از اجرای طرح‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین قاچاق چوب و جلوگیری از بروز حریق و آتش سوزی در اراضی ملی خبر داد و افزود: گشت‌های مشترک و تشدید بازرسی‌ها در مبادی ورودی و خروجی جنگل‌ها یکی از این اقدامات است