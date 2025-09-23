استاندار اردبیل از تکمیل پست برق شهرک شهید سلیمانی تا پایان سال خبرداد

مسعود امامی یگانه در نشست با مدیرعامل و معاونان شرکت برق منطقهای آذربایجان گفت: احداث و بهرهبرداری از پست دوم برق در شهرک صنعتی ۲ اردبیل نیز از جمله اولویتهای مهم برای تأمین انرژی صنایع استان است.
وی افزود: پست توزیع برق شهرک شهید سلیمانی و پست مرکزی با لحاظ اولویت تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد و پست توزیع برق آغدام پارسآباد نیز تا دهه مبارک فجر آماده بهرهبرداری خواهد بود.
استاندار اردبیل همچنین از تجهیز و تغذیه پستهای توزیع برق شهرستانهای سرعین، نیر و کوثر تا پایان سال جاری خبر داد.
رسول اسماعیلزاده، مدیرعامل شرکت برق منطقهای آذربایجان نیز با تأکید بر نگاه یکسان و عادلانه این شرکت به تمامی استانهای تحت پوشش بیان کرد: نگرانیهای تأمین برق حوزه صنعت استان اردبیل رفع خواهد شد.
