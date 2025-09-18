به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با سفیر ایران در جمهوری آذربایجان اظهار کرد: اجرایی شدن بارانداز ریلی تازه‌کند پارس‌آباد در کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و آذربایجان که هفته آینده برگزار می‌شود مطرح و به تأیید خواهد رسید.

وی با اشاره به ظرفیت بازارچه‌های مرزی بیله‌سوار و آزادلو افزود: این بازارچه‌ها می‌توانند فعال‌تر باشند و عرضه محصولات زراعی، باغی، دامی و شیرآلات را پوشش دهند.

استاندار اردبیل تجهیز گمرک بیله‌سوار به ایکس‌ری را یادآور شد و گفت: گسترش مبادلات اقتصادی و ترانزیت کالا از این مرز مورد استقبال آذربایجان است.

امامی یگانه همچنین به پیگیری اجرای منطقه آزاد مشترک بین ایران و آذربایجان اشاره کرد و ادامه داد: اهتمام دولت چهاردهم بر توسعه ویژه مبادلات مرزی است.

وی برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در استان اردبیل در اواخر آبان را یادآور شد و خواستار حضور و مشارکت فعال سفرا برای گسترش مراودات اقتصادی شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو نیز در این نشست گفت: تلاش می‌کنیم با پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل، زمینه گسترش روابط دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان در طرح‌های اقتصادی فراهم شود.

مجتبی دمیرچی‌لو بیان کرد: اجرای بارانداز ریلی، توسعه بازارچه‌های مرزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی، حمل‌ونقل و ترانزیت کالا از جمله محورهای پیگیری مشترک در راستای توسعه روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان خواهد بود.