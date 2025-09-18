  1. استانها
  2. اردبیل
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

مطالعات فنی بارانداز ریلی پارس‌آباد تکمیل شد

مطالعات فنی بارانداز ریلی پارس‌آباد تکمیل شد

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: راه‌اندازی بارانداز ریلی در تازه‌کند پارس‌آباد از اولویت‌ها و مطالبات سفر رئیس‌جمهور به استان بوده که مطالعات و توجیه فنی آن تکمیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با سفیر ایران در جمهوری آذربایجان اظهار کرد: اجرایی شدن بارانداز ریلی تازه‌کند پارس‌آباد در کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و آذربایجان که هفته آینده برگزار می‌شود مطرح و به تأیید خواهد رسید.

وی با اشاره به ظرفیت بازارچه‌های مرزی بیله‌سوار و آزادلو افزود: این بازارچه‌ها می‌توانند فعال‌تر باشند و عرضه محصولات زراعی، باغی، دامی و شیرآلات را پوشش دهند.

استاندار اردبیل تجهیز گمرک بیله‌سوار به ایکس‌ری را یادآور شد و گفت: گسترش مبادلات اقتصادی و ترانزیت کالا از این مرز مورد استقبال آذربایجان است.

امامی یگانه همچنین به پیگیری اجرای منطقه آزاد مشترک بین ایران و آذربایجان اشاره کرد و ادامه داد: اهتمام دولت چهاردهم بر توسعه ویژه مبادلات مرزی است.

وی برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در استان اردبیل در اواخر آبان را یادآور شد و خواستار حضور و مشارکت فعال سفرا برای گسترش مراودات اقتصادی شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو نیز در این نشست گفت: تلاش می‌کنیم با پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل، زمینه گسترش روابط دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان در طرح‌های اقتصادی فراهم شود.

مجتبی دمیرچی‌لو بیان کرد: اجرای بارانداز ریلی، توسعه بازارچه‌های مرزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی، حمل‌ونقل و ترانزیت کالا از جمله محورهای پیگیری مشترک در راستای توسعه روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان خواهد بود.

کد خبر 6593440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها