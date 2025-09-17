پایان ۲۲ سال چشم انتظاری؛مسیر ریلی اردبیل تا پایان سال تکمیل می شود

خبرگزاری مهر - گروه استانها، هادی ظفری: پروژه راهآهن اردبیل از همان ابتدا با چالشهای متعددی مواجه بود؛ از انتخاب سختترین مسیرهای مهندسی و احداث پلهای خاص گرفته تا کمبود اعتبارات و توقفهای طولانیمدت. همین موضوع سبب شد که این طرح بارها در وعدههای انتخاباتی، سفرهای استانی رئیسجمهورهای مختلف و سخنان استانداران و وزرای راه و شهرسازی مطرح شود اما تا سالهای اخیر پیشرفت ملموسی به چشم نمیآمد.
بازگشت به ریل پیشرفت
در یک دهه اخیر، با پیگیریهای مستمر مسئولان استان و نمایندگان مجلس، پروژه دوباره فعال شد و امروز به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، از مرز ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی گذشته است.
وعده نهایی مسئولان اردبیل: راهآهن تا پایان سال بهرهبرداری میشود
جدیدترین اظهار نظر مسئولان استان اردبیل و بازدید اخیر از پروژه راهآهن اردبیل میانه که همزمان با سفر هفته گذشته دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به اردبیل انجام شد، با استقبال مردم مواجه شده است.
اکثر نمایندگان مردم اردبیل در مجلس، معاون وزیر راه و شهرسازی و استاندار اردبیل، در جریان بازدید با پیمانکاران پروژه، تأکید کردند که این طرح ملی تا پایان سال جاری قابلیت بهرهبرداری دارد.
مسئولان همچنین اعلام کردند که بودجه مورد نیاز پروژه در جریان سفر رئیسجمهور به استان به طور کامل تأمین شده و روند تکمیل پروژه با جدیت پیگیری میشود.
هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی، در بازدید از روند تکمیل طرح راهآهن اردبیل میانه اعلام کرده بود: اتمام این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی است.
وی گفته بود: پیشرفت فیزیکی پروژه هماکنون بیش از ۹۰ درصد است و روند اجرایی آن بهصورت ماهانه رصد میشود. جناب آقای استاندار اردبیل و نماینده محترم آقای نیکزاد شخصاً بر پروژه نظارت دارند و هر ۳۰ تا ۴۰ روز یکبار بازدید میدانی انجام میشود. در تهران نیز جلسات منظم با پیمانکاران برگزار میکنیم تا طبق زمانبندی پروژه تکمیل شود.
بازوند با تاکید براینکه این پروژه با اجماع ملی وزارت راه و شهرسازی، استانداری اردبیل، نمایندگان مجلس و شخص رئیسجمهور پیش میرود؛ بیان کرده بود: هدفگذاری ما این است که انشاءالله تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسد.
پیشرفت ۹۴ درصدی راهآهن اردبیل؛ تحقق آرزوی ۲۰ ساله مردم نزدیک است
صدیف بدری، عضو هیئترئیسه مجلس و نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همراه عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راهآهن، بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، از مسیر پروژه ملی راهآهن میانه اردبیل بازدید کردیم.
وی با اشاره به فراز و نشیبهای بیش از ۲۰ ساله پروژه، تلاشهای دولتهای مختلف برای پیشبرد این طرح ملی را یادآور شد و گفت: با پیگیریهای مستمر و تخصیص اعتبارات لازم، خوشبختانه پروژه راهآهن اردبیل به سرانجام نزدیک شده و تحقق آرزوی دیرینه مردم صبور و قدرشناس استان در بهرهبرداری از این طرح حیاتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۴ درصدی محتمل است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: به گروههای پیمانکاری قطعات باقیمانده هشدار دادیم که با توجه به تخصیص اعتبارات لازم، کوتاهی در انجام تعهدات پذیرفتنی نیست و تمامی مراحل پروژه باید با دقت کامل پیش رود.
علی نیکزاد، نایبرئیس اول مجلس نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر صریح کرد: هزینه کل پروژه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود و مقرر شد با اختصاص نیمی از این مبلغ پروژه تکمیل شود.
وی افزود: همچنین مابقی نیز توسط دولت تسویه خواهد شد.
پروژه راهآهن اردبیل – میانه پس از ۲۲ سال انتظار مردم، تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد
مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل در گفت و گو باخبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه راهآهن اردبیل – میانه پس از ۲۲ سال انتظار مردم، تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
مسعود امامی یگانه گفت: طی ۹ ماه گذشته بیش از ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل این طرح اختصاص یافته و عملیات اجرایی آن با سرعت در حال پیشرفت است.
وی افزود: اتصال خط ریلی اردبیل به پارسآباد و سپس به خطوط ریلی جمهوری آذربایجان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکثر مسئولان معتقدند ارزش واقعی این راهآهن زمانی محقق میشود که پس از بهرهبرداری، به شبکه ریلی جمهوری آذربایجان متصل گردد و مسیرهای جایگزینی از کریدور شمال تا جنوب تکمیل شود. تنها در این صورت، پروژه میتواند به اهداف نهایی خود دست یابد و با توجه به منطقه آزاد تجاری اردبیل، نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و تجاری استان ایفا کند.
با اظهارات مسئولان و بازدیدهای اخیر، مردم اردبیل امیدوارند که پس از سالها انتظار، این پروژه ملی در سال جاری به بهرهبرداری برسد و فرصتهای اقتصادی، گردشگری و حملونقل پایدار برای استان فراهم شود.
نظر شما