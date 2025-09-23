۱۱ کیلومتر تا تحقق یک انتظار ۲۲ ساله در اردبیل

خبرگزاری مهر - گروه استانها، زهرا رضا زاده: پروژه ملی راهآهن اردبیل – میانه با گذشت بیش از ۲۲ سال از آغاز عملیات اجرایی و در حالی که تنها ۱۱ کیلومتر تا بهرهبرداری نهایی فاصله دارد، همچنان به دلیل کمبود اعتبارات و مشکلات اجرایی نیمهتمام مانده است؛ موضوعی که علاوه بر نارضایتی مردم، انتقاد مسئولان و نمایندگان استان را نیز برانگیخته و تحقق وعده افتتاح آن تا پایان سال را با تردید مواجه کرده است.
تنها ۱۱ کیلومتر تا ایستگاه بهره برداری باقیاست
راهآهن اردبیل - میانه به عنوان یکی از مهمترین پروژههای زیربنایی شمال غرب کشور، پس از سالها وعده و انتظار هنوز به خط پایانی نرسیده است؛ این مسیر ۱۷۵ کیلومتری که قرار بود طبق برنامههای اولیه در کمتر از یک دهه تکمیل شود، امروز با گذشت بیش از ۲۲ سال از شروع عملیات اجرایی، تنها ۱۱ کیلومتر تا بهرهبرداری فاصله دارد، اما به دلیل کمبود اعتبارات، تعلل پیمانکاران و مشکلات تأمین مصالح، همچنان معطل مانده است.
مسعود امامییگانه استاندار اردبیل، در تازهترین نشست شورای برنامهریزی استان با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصدی این طرح گفته است: «راهآهن اردبیل–میانه یکی از سختترین پروژههای ریلی کشور از نظر زیرسازی بوده و امروز تقریباً در مراحل پایانی است. از ۱۷۵ کیلومتر مسیر، تنها حدود ۱۱ کیلومتر باقی مانده و عملیات روسازی نیز برای ۶ کیلومتر از آن آغاز شده است. امیدواریم با تأمین کامل اعتبار، این پروژه تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
وی بیان کرده بود: چهار هزار تن ریل برای تکمیل قطعات باقیمانده خریداری و سه هزار تن آن به کارگاهها منتقل شده است. دستگاههای اجرایی و پیمانکاران موظف شدهاند کار را با حداکثر توان به پیش ببرند و هیچ بهانهای برای تأخیر بیشتر پذیرفته نیست.
برای تکمیل پروژه، منابع بیشتری باید تأمین شود
با وجود این وعدهها، کارشناسان و فعالان اقتصادی استان تأکید میکنند که مشکل اصلی پروژه، تخصیص اعتبارات و پرداخت مطالبات پیمانکاران است. طی سال گذشته حدود ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال برای این طرح اختصاص یافته، اما به گفته مسئولان، این میزان تنها بخشی از نیازهای مالی بوده و برای تکمیل پروژه، منابع بیشتری باید تأمین شود.
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهآهن اردبیل–میانه، شاهراه اتصال استان به شبکه ریلی کشور است و علاوه بر جابهجایی بار و مسافر، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رونق صادرات به جمهوری آذربایجان خواهد داشت. تعلل در تکمیل این پروژه به معنی عقبماندگی استان از مسیر توسعه است و دولت باید فوراً منابع مالی آن را تخصیص دهد.
بدری همچنین گفت: اتصال راهآهن اردبیل به پارسآباد مغان و از آنجا به جمهوری آذربایجان در دستور کار قرار گرفته و مطالعات فاز اول آن به پایان رسیده است.
او تأکید کرد: این پروژه باید از شعار خارج شود و به عمل برسد، زیرا استان اردبیل ظرفیت تبدیل شدن به کریدور شمال–جنوب را دارد و هر روز تأخیر به زیان اقتصاد ملی است.
مردم منطقه از طولانی شدن روند اجرای طرح گلایهمند هستند
در کنار مواضع مسئولان، مردم منطقه نیز از طولانی شدن روند اجرای طرح گلایهمند هستند.
شهرام اسدی یکی از کسبه بازار اردبیل در گفت و گو با خبرنگار گفت: سالهاست وعده شنیدهایم که قطار به اردبیل میرسد، اما هنوز چیزی تغییر نکرده است. اگر این پروژه تکمیل شود، رفتوآمد و تجارت رونق میگیرد و بازار هم جان تازهای میگیرد.
عباس احمدی، راننده کامیون اهل پارسآباد، نیز به خبرنگار مهر گفت: راهآهن بار بزرگی از دوش جادهها برمیدارد و ایمنی حمل بار و مسافر را افزایش میدهد. ما رانندهها هم از ترافیک و فرسایش جادهها خسته شدهایم، اما هر بار که صحبت از افتتاح میشود، باز هم به تأخیر میافتد.
وی افزود: این پروژه میتواند برای جوانان فرصت شغلی ایجاد کند و استان را از انزوا خارج سازد. امیدواریم این بار وعدهها عملی شود و صدای سوت قطار را در ایستگاه اردبیل بشنویم.
کارشناسان حوزه حملونقل معتقدند تکمیل راهآهن اردبیل–میانه، علاوه بر کاهش هزینههای حمل بار و مسافر، موجب تسهیل صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی استان به بازارهای داخلی و خارجی میشود؛ همچنین این مسیر، استان اردبیل را به کریدور ریلی شرق به غرب و شمال به جنوب کشور متصل کرده و نقش آن در مبادلات تجاری با کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه را پررنگ خواهد کرد.
با این حال، واقعیت این است که پروژهای با چنین اهمیت ملی و منطقهای، هنوز درگیر مسائل مالی و اداری است و تحقق وعده افتتاح آن تا پایان سال جاری، نیازمند اراده جدی دولت، تخصیص فوری منابع و نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران است.
پروژه ملی راهآهن اردبیل – میانه با گذشت بیش از ۲۲ سال از آغاز عملیات اجرایی و در حالی که تنها ۱۱ کیلومتر تا بهرهبرداری نهایی فاصله دارد، همچنان به دلیل کمبود اعتبارات و مشکلات اجرایی نیمهتمام مانده است؛ موضوعی که علاوه بر نارضایتی مردم، انتقاد مسئولان و نمایندگان استان را نیز برانگیخته و تحقق وعده افتتاح آن تا پایان سال را با تردید مواجه کرده است
نظر شما