جنبش آزادی فلسطین وتوی قطعنامه غزه توسط آمریکا را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جنبش آزادی فلسطین در بیانیهای اعلام کرد: ما وتوی قطعنامه برای توقف جنایات جنگی و نسلکشی در نوار غزه توسط آمریکا را با شدیدترین لحن محکوم میکنیم.
جنبش آزادی فلسطین در این بیانیه، جامعه بینالملل را مسئول تکبر و قلدری دولت آمریکا دانست و اعلام کرد که آمریکا با تکبر و قلدری خود، سازمان ملل و قوانین آن را تضعیف میکند.
دولت آمریکا ساعاتی پیش بار دیگر در حمایت از رژیم صهیونیستی، پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف جنگ غزه را وتو کرد.
۱۰ عضو انتخابی (غیر دائم) شورای امنیت خواستار تصویب پیشنویس قطعنامهای شده بودند که بر آتشبس دائمی در غزه و امداد رسانی به مردم این منطقه تاکید دارد.
آمریکا ۱۴ خرداد ماه گذشته پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که خواستار «آتشبس فوری، بدون قید و شرط و دائمی» میان اسرائیل و حماس در غزه و دسترسی بیمانع کمکهای بشردوستانه به این منطقه بود، وتو کرد.
آمریکا علاوه بر حمایتهای همه جانبه مادی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی برای ارتکاب نسل کشی در فلسطین، تمامی قطعنامهها در شورای امنیت برای برقراری آتش بس در غزه را وتو کرده است.
