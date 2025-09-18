آمریکا باز هم قطعنامه شورای امنیت درباره غزه را وتو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از وتوی آمریکا، نتوانست پیشنویس قطعنامهای درباره غزه را تصویب کند.
الجزایر: مردم غزه ما را ببخشید، شورای امنیت نمیتواند از بیگناهان حمایت کند
دولت آمریکا دقایقی پیش بار دیگر در حمایت از رژیم صهیونیستی، پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف جنگ غزه را وتو کرد.
نماینده الجزایر در نشست شورای امنیت: خطاب به مردم غزه میگویم که ما را ببخشید چون شورای امنیت نتوانست جنگ را متوقف و بیگناهان غزه حمایت کند.
آمریکا: حماس مسئول وضعیت انسانی در غزه است و نه اسرائیل!
نماینده آمریکا پس از وتوی قطعنامه شورای امنیت برای توقف جنگ غزه و بدون اشاره به جنایتهای اسرائیل در غزه مدعی شد:
وتوی پیشنویس قطعنامه درباره غزه توسط آمریکا کسی را متعجب نخواهد کرد زیرا شامل محکومیت حماس که حمله ۷ اکتبر را آغاز کرد، نمیشود.
این قطعنامه بر پایههای نادرستی بنا شده است و حماس مسئول وضعیت انسانی در نوار غزه است.
زمان آن رسیده است که حماس همه زندانیان را آزاد کند و فوراً تسلیم شود.
دانمارک: قحطی در غزه یک واقعیت است / ما خواستار آتشبس فوری و بدون قیدوشرط هستیم
نماینده دانمارک در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه:
قحطی در غزه یک واقعیت است و ما خواستار آتش بس فوری، دائمی و بدون قید و شرط در غزه هستیم.
نماینده دانمارک که به نمایندگی از چندین کشور سخن میگفت، افزود: ما خواستار ورود فوری کمک به غزه هستیم.
ما خواستار آزادی فوری اسرا در غزه هستیم.
در حال تکمیل…
