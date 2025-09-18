  1. بین الملل
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۰۹

حماس: وتوی قطعنامه غزه همدستی آمریکا با اسرائیل را ثابت می‌کند

جنبش حماس اعلام کرد که وتوی قطعنامه درباره غزه توسط آمریکا همدستی آشکار و کامل آن با اسرائیل در نسل‌کشی مردم فلسطین را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که استفاده دولت آمریکا از حق وتو برای جلوگیری از پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه، نشان دهنده همدستی آشکار و کامل واشنگتن با اسرائیل در نسل‌کشی مردم فلسطین است. این اقدام همچنین چراغ سبزی برای ادامه کشتارها، گرسنگی و حملات جنایتکارانه و وحشیانه به شهر غزه است.

حماس در ادامه افزود: ما از ۱۰ کشوری که پیش‌نویس قطعنامه را به شورای امنیت ارائه کردند، قدردانی می‌کنیم و از آنها و همه کشورها و نهادهای بین‌المللی، می‌خواهیم به اعمال فشار بر کابینه نتانیاهو که یک جنایتکار جنگی است برای توقف تجاوز ادامه دهند و از ادامه نسل‌کشی آن در فلسطین جلوگیری کنند.

دولت آمریکا ساعتی پیش بار دیگر در حمایت از رژیم صهیونیستی، پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف جنگ غزه را وتو کرد.

۱۰ عضو انتخابی (غیر دائم) شورای امنیت خواستار تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای شده بودند که بر آتش‌بس دائمی در غزه و امداد رسانی به مردم این منطقه تاکید دارد.

آمریکا ۱۴ خرداد ماه گذشته پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که خواستار «آتش‌بس فوری، بدون قید و شرط و دائمی» میان اسرائیل و حماس در غزه و دسترسی بی‌مانع کمک‌های بشردوستانه به این منطقه بود، وتو کرد.

آمریکا علاوه بر حمایت همه جانبه مادی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی برای ارتکاب نسل کشی در فلسطین، تمامی قطعنامه‌ها در شورای امنیت برای برقراری آتش بس در غزه را وتو کرده است.

    • US ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      مگر تا حالا شک داشتید که آمریکا مستعمره اسرائیل است . ? مگر شک داشتید که تمام سیستم آمریکا و تمام سناتورها و کنگره برده و کارمند اسرائیل هستند؟

