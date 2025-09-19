فرضیه استفاده از کره محلی در طبخ غذا برای پیشگیری از چربی خون رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بر اساس اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، کره از جمله کره محلی به عنوان یک روغن حیوانی به طور عمده حاوی چربیهای اشباع است و مقادیری از چربیهای ترانس نیز در چربی لبنیات وجود دارد.
مصرف بیش از حد چربیهای اشباع و ترانس با افزایش سطح کلسترول بد خون، آترواسکلروز (ایجاد پلاک در عروق)، افزایش خطر بیماریهای قلبی عروقی و افزایش خطر ابتلاء به برخی سرطانها و مرگ ناشی از آنها مرتبط دانسته شده است.
بر اساس راهنمای تغذیهای جدید آمریکا، مصرف چربیهای اشباع باید محدود شود و کمتر از ده درصد انرژی دریافتی را تشکیل دهد. توصیه میشود که برای پخت غذا روغنهای مایع گیاهی جایگزین روغنهای حیوانی مانند کره و روغن دنبه و روغنهای نیمه جامد مانند روغن نباتی جامد شوند.
روغنهای مایع به طور عمده از چربیهای غیر اشباع تشکیل شده اند. چنانچه این روغنها به درستی نگهداری و استفاده شوند و در حد تعادل مصرف شوند، میتوانند برای سلامتی مفید باشند.
