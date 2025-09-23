به گزارش خبرنگار مهر، امید رحمانی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری دومین کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان طی روزهای نهم و دهم این ماه در استان خبرداد و گفت: این رویداد ادامه فعالیت‌های آغاز شده از سال گذشته است که با همکاری انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه برگزار می‌شود و هدف آن تولید محتوا و افزایش آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری از سرطان است.

وی افزود: هدف اصلی کنگره، ارتقای سطح علمی و عملی جامعه در حوزه پیشگیری از سرطان و همچنین کمک به مراکز اجرایی استان برای بهبود فعالیت‌های پیشگیرانه است.

رحمانی با اشاره به طبقه‌بندی دانشگاه‌ها توضیح داد: دانشگاه‌های نسل اول عمدتاً بر آموزش تمرکز داشتند، نسل دوم بر پژوهش، نسل سوم بر کارآفرینی و تعامل با جامعه و صنعت، و اکنون دانشگاه‌های نسل چهارم بر تاثیرگذاری و حل مسائل واقعی جامعه و صنعت متمرکز شده‌اند.

معاون پژوهشی دانشگاه زنجان ادامه داد: دانشگاه زنجان نیز در این مسیر، مسائل منطقه‌ای و ملی را شناسایی و در قالب مراکز تحقیقاتی تخصصی در حوزه‌های مختلف، مانند پیشگیری از سرطان، توسعه پایدار و مدیریت بحران آب و خشکسالی فعالیت می‌کند.

رحمانی فزود: مرکز تحقیقات علوم و فناوری پیشگیری از سرطان، نخستین مرکزی است که راه‌اندازی شده و شامل گروه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی مختلف است. خروجی‌های این مرکز، از جمله تولید محتواهای علمی و برنامه‌های ترویجی، در اختیار موسسه مهرانه قرار می‌گیرد.

رحمانی همچنین از افتتاح مرکز تحقیقات توسعه پایدار خبر داد و گفت: این مرکز به مدیریت مصرف آب و ناترازی‌های آبی می‌پردازد و تلاش دارد نقش مؤثری در حل مشکلات توسعه پایدار و بحران آب ایفا کند.

وی افزود: در حال تدوین اساسنامه مرکز تحقیقات مدیریت بحران آب و خشکسالی هستیم که همکاری دانشکده‌های فنی، کشاورزی و علوم انسانی را در بر می‌گیرد و بر فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی در مدیریت مصرف آب تمرکز دارد.

معاون پژوهشی دانشگاه زنجان تاکید کرد: بر اساس مصوبات اجلاس‌های ملی، ایجاد کمپین‌های فرهنگی و آموزش عمومی برای کاهش مصرف آب و مقابله با خشکسالی از اولویت‌های اصلی این مرکز است.

رحمانی همچنین از اجرای طرح‌های آزمایشی و ارائه مشاوره دانشگاه زنجان در زمینه مدیریت بحران آب خبر داد و گفت: یکی از نمونه‌های موفق این اقدامات، تصفیه فاضلاب خوابگاه‌ها برای استفاده در آبیاری فضای سبز است که با فناوری‌های داخلی انجام شده و آماده واگذاری به بخش‌های دولتی و گسترش در سطح کشور است و این اقدامات نشان‌دهنده تعهد دانشگاه زنجان به حل مشکلات منطقه و کشور در حوزه‌های علمی، تحقیقاتی و عملی است.