دومین کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان در استان زنجان برگزار می‌شود

زنجان- معاون پژوهشی دانشگاه زنجان از برگزاری دومین کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان طی روزهای نهم و دهم این ماه در استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید رحمانی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری دومین کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان طی روزهای نهم و دهم این ماه در استان خبرداد و گفت: این رویداد ادامه فعالیت‌های آغاز شده از سال گذشته است که با همکاری انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان مهرانه برگزار می‌شود و هدف آن تولید محتوا و افزایش آگاهی عمومی در زمینه پیشگیری از سرطان است.

وی افزود: هدف اصلی کنگره، ارتقای سطح علمی و عملی جامعه در حوزه پیشگیری از سرطان و همچنین کمک به مراکز اجرایی استان برای بهبود فعالیت‌های پیشگیرانه است.

رحمانی با اشاره به طبقه‌بندی دانشگاه‌ها توضیح داد: دانشگاه‌های نسل اول عمدتاً بر آموزش تمرکز داشتند، نسل دوم بر پژوهش، نسل سوم بر کارآفرینی و تعامل با جامعه و صنعت، و اکنون دانشگاه‌های نسل چهارم بر تاثیرگذاری و حل مسائل واقعی جامعه و صنعت متمرکز شده‌اند.

معاون پژوهشی دانشگاه زنجان ادامه داد: دانشگاه زنجان نیز در این مسیر، مسائل منطقه‌ای و ملی را شناسایی و در قالب مراکز تحقیقاتی تخصصی در حوزه‌های مختلف، مانند پیشگیری از سرطان، توسعه پایدار و مدیریت بحران آب و خشکسالی فعالیت می‌کند.

رحمانی فزود: مرکز تحقیقات علوم و فناوری پیشگیری از سرطان، نخستین مرکزی است که راه‌اندازی شده و شامل گروه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی مختلف است. خروجی‌های این مرکز، از جمله تولید محتواهای علمی و برنامه‌های ترویجی، در اختیار موسسه مهرانه قرار می‌گیرد.

رحمانی همچنین از افتتاح مرکز تحقیقات توسعه پایدار خبر داد و گفت: این مرکز به مدیریت مصرف آب و ناترازی‌های آبی می‌پردازد و تلاش دارد نقش مؤثری در حل مشکلات توسعه پایدار و بحران آب ایفا کند.

وی افزود: در حال تدوین اساسنامه مرکز تحقیقات مدیریت بحران آب و خشکسالی هستیم که همکاری دانشکده‌های فنی، کشاورزی و علوم انسانی را در بر می‌گیرد و بر فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی در مدیریت مصرف آب تمرکز دارد.

معاون پژوهشی دانشگاه زنجان تاکید کرد: بر اساس مصوبات اجلاس‌های ملی، ایجاد کمپین‌های فرهنگی و آموزش عمومی برای کاهش مصرف آب و مقابله با خشکسالی از اولویت‌های اصلی این مرکز است.

رحمانی همچنین از اجرای طرح‌های آزمایشی و ارائه مشاوره دانشگاه زنجان در زمینه مدیریت بحران آب خبر داد و گفت: یکی از نمونه‌های موفق این اقدامات، تصفیه فاضلاب خوابگاه‌ها برای استفاده در آبیاری فضای سبز است که با فناوری‌های داخلی انجام شده و آماده واگذاری به بخش‌های دولتی و گسترش در سطح کشور است و این اقدامات نشان‌دهنده تعهد دانشگاه زنجان به حل مشکلات منطقه و کشور در حوزه‌های علمی، تحقیقاتی و عملی است.

