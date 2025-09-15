سالاد نمی تواند جایگزین شام باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید هادی، در برنامه «به زندگی سلام کن» بر اهمیت ترکیب سالاد با چربیها و پروتئینهای سالم در وعده شام تأکید و تصریح کرد: سالاد اگر به تنهایی مصرف شود، عمدتاً فقط کربوهیدرات و فیبر را تأمین میکند و نمیتواند پاسخگوی نیاز بدن به درشتمغذیها و ریزمغذیهای ضروری باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با بیان اینکه بدن در طول روز به ترکیبی از املاح، پروتئین و چربیهای سالم نیاز دارد، افزود: توصیه میشود در کنار سالاد، از منابع پروتئینی مانند مرغ، تخممرغ یا حبوبات، و چربیهای سالم مانند روغن زیتون یا روغن کنجد استفاده شود.
هادی با اشاره به سالاد سزار به عنوان نمونهای متعادل، گفت: این سالاد شامل نان تست بهعنوان منبع کربوهیدرات، فیبرهای گیاهی، پروتئین از مرغ یا تخممرغ، و دورچینهایی مانند غلات و حبوبات است که میتواند یک وعده سبک اما کامل باشد.
وی افزود: برای کاهش وزن اصولی، باید به ترکیب مواد غذایی توجه داشت و از حذف کامل گروههای غذایی خودداری کرد.
