۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

حضور هنرمندان صنایع دستی ایران در سومین جشنواره بین المللی خوقند

حضور هنرمندان صنایع دستی ایران در سومین جشنواره بین المللی خوقند

هنرمندان صنایع‌دستی ایران با حضور در سومین جشنواره بین‌المللی خوقند و دومین گردهمایی بین‌المللی سفال ریشتان ازبکستان ۲۰۲۵، غنای فرهنگی و هنری کشور را در سطح جهانی به نمایش می‌گذارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی، اظهار کرد: نمایشگاه بین‌المللی صنایع‌دستی خوقند در ازبکستان، به‌عنوان یکی از رویدادهای برجسته جهانی، هر ساله با حضور هنرمندان و صنعتگران از سراسر جهان، بستری منحصربه‌فرد برای معرفی فرهنگ، تاریخ و هنر کشورها فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: این رویداد نه‌تنها فرصتی برای تبادل تجربیات ارزشمند میان هنرمندان ملل مختلف است، بلکه نقش مهمی در توسعه بازارهای بین‌المللی برای محصولات دست‌ساز و ارتقای جایگاه هنر بومی در سطح جهانی ایفا می‌کند.

رجایی افزود: در سال جاری، جمهوری اسلامی ایران با حضور ۱۸ صنعتگر برجسته در رشته‌های متنوعی از جمله سفال و سرامیک، کاشی هفت‌رنگ، خراطی، منبت، معرق، خاتم، قلم‌زنی، زیورآلات سنتی، ملیله، مینای خانه‌بندی، رودوزی‌های سنتی و بافته‌های داری و غیرداری، حضوری چشمگیر در این نمایشگاه خواهد داشت. این حضور فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان ایرانی در عرصه جهانی فراهم می‌آورد.

فاطمه کریمی

