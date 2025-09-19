حضور هنرمندان صنایع دستی ایران در سومین جشنواره بین المللی خوقند

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی، اظهار کرد: نمایشگاه بین‌المللی صنایع‌دستی خوقند در ازبکستان، به‌عنوان یکی از رویدادهای برجسته جهانی، هر ساله با حضور هنرمندان و صنعتگران از سراسر جهان، بستری منحصربه‌فرد برای معرفی فرهنگ، تاریخ و هنر کشورها فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: این رویداد نه‌تنها فرصتی برای تبادل تجربیات ارزشمند میان هنرمندان ملل مختلف است، بلکه نقش مهمی در توسعه بازارهای بین‌المللی برای محصولات دست‌ساز و ارتقای جایگاه هنر بومی در سطح جهانی ایفا می‌کند.

رجایی افزود: در سال جاری، جمهوری اسلامی ایران با حضور ۱۸ صنعتگر برجسته در رشته‌های متنوعی از جمله سفال و سرامیک، کاشی هفت‌رنگ، خراطی، منبت، معرق، خاتم، قلم‌زنی، زیورآلات سنتی، ملیله، مینای خانه‌بندی، رودوزی‌های سنتی و بافته‌های داری و غیرداری، حضوری چشمگیر در این نمایشگاه خواهد داشت. این حضور فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان ایرانی در عرصه جهانی فراهم می‌آورد.