حضور هنرمندان کرمانشاهی در نخستین نمایشگاه سراسری صنایع دستی سمنان

امین کوگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان سمنان در پارک پردیس شهر شهمیرزاد برگزار خواهد شد و هنرمندان برجسته صنایع دستی کرمانشاه نیز در این رویداد حضور فعال خواهند داشت.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه به دلیل برخورداری از پیشینه‌ای غنی در صنایع دستی یکی از مهم‌ترین مراکز هنرهای سنتی در کشور به شمار می‌رود، افزود: آیینه‌کاری سنتی که همواره نقش برجسته‌ای در تزئین اماکن تاریخی و مذهبی منطقه داشته، از جمله هنرهای ماندگاری است که توسط هنرمندان کرمانشاهی با مهارت و دقت احیا و عرضه می‌شود.

کوگانی تصریح کرد: علاوه بر این، لباس‌های محلی کرمانشاه با نقش و نگارهای اصیل خود بیانگر هویت فرهنگی این دیار است و هنر سفال و سرامیک دستی نیز با بهره‌گیری از تکنیک‌های سنتی و رنگ‌های طبیعی، تجلی‌گاه ذوق و خلاقیت صنعتگران استان محسوب می‌شود.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه ادامه داد: در جریان این نمایشگاه سه غرفه ویژه به هنرمندان کرمانشاهی اختصاص یافته است تا تولیدات و آثار ارزشمند خود را در حوزه‌های آیینه‌کاری سنتی، لباس‌های محلی و سفال و سرامیک به نمایش بگذارند. این مشارکت، فرصتی مهم برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنری کرمانشاه در سطح ملی و جلب توجه علاقه‌مندان و کارشناسان صنایع دستی کشور خواهد بود.

وی تاکید کرد: حضور هنرمندان کرمانشاهی در چنین رویدادهایی نه تنها زمینه معرفی و فروش آثار هنری آنان را فراهم می‌آورد، بلکه موجب تداوم و گسترش فرهنگ اصیل بومی و انتقال آن به نسل‌های آینده نیز خواهد شد.