به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و یکمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران، برگزار می‌شود.

پس از نمایش فیلم‌تئاتر «دایی‌وانیا»، نشست نقد و بررسی آن با حضور علی‌رضا نراقی منتقد تئاتر و مجید امرایی دراماتراپیست و پژوهشگر، برگزار می‌شود.

این اثر، اقتباسی از «دایی وانیا» نوشته آنتون چخوف است که با فرمی مدرن کارگردانی شده است.

فیلم‌تئاترهای مهر ۱۴۰۴، با دسته‌بندی «تراژدی‌های مدرن روانشناختی» انتخاب شده و طی پنج هفته ماه مهر (چهارشنبه‌های مهر)، به نمایش درخواهد آمد.

فیلم‌تئاتر «دایی‌وانیا» محصول ۲۰۲۱ عصر چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.