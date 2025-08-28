  1. هنر
  2. تئاتر
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

نمایش فیلم تئاتر «جانا و بلادور» در مجموعه تئاتر لبخند

نمایش فیلم تئاتر «جانا و بلادور» در مجموعه تئاتر لبخند

فیلم تئاتر «جانا و بلادور» به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضائی در فیلم‌خانه مجموعه تئاتر لبخند به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، فیلم تئاتر «جانا و بلادور» محصول دانشگاه استفورد، ۲۷ ژوئن ۲۰۱۲ کالیفرنیا به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضائی و با بازی مژده شمسایی، محسن نامجو، شنبه ۸ شهریور، ساعت ۱۷:۳۰ در فیلم‌خانه مجموعه تئاتر لبخند به نمایش در می‌آید. پس از نمایش این فیلم تئاتر نشست نقد و بررسی آن با حضور عباس غفاری میزبان و محمد رضایی‌راد مهمان برگزار می‌شود.

«جانا و بلادور» نمایشی به سبک «سایه‌بازی» است، شیوه‌ای که روزگاری بخشی از هنر نمایش در ایران بود اما به مرور زمان به فراموشی سپرده شد.

علاقه‌مندان برای حضور در این جلسه می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد خبر 6572972
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها