نمایش فیلم تئاتر «جانا و بلادور» در مجموعه تئاتر لبخند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، فیلم تئاتر «جانا و بلادور» محصول دانشگاه استفورد، ۲۷ ژوئن ۲۰۱۲ کالیفرنیا به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضائی و با بازی مژده شمسایی، محسن نامجو، شنبه ۸ شهریور، ساعت ۱۷:۳۰ در فیلمخانه مجموعه تئاتر لبخند به نمایش در میآید. پس از نمایش این فیلم تئاتر نشست نقد و بررسی آن با حضور عباس غفاری میزبان و محمد رضاییراد مهمان برگزار میشود.
«جانا و بلادور» نمایشی به سبک «سایهبازی» است، شیوهای که روزگاری بخشی از هنر نمایش در ایران بود اما به مرور زمان به فراموشی سپرده شد.
علاقهمندان برای حضور در این جلسه میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
