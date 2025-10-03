به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و سومین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص با نمایش فیلم‌تئاتر «یرما» به کارگردانی سیمون استون و تونی گرچ اسمیت (از بسته تراژدی‌های مدرن روانشناختی) با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران، برگزار می‌شود.

پس از نمایش فیلم‌تئاتر «یرما»، نشست نقد و بررسی آن با حضور «آران قادرپور»، منتقد تئاتر برگزار می‌شود.

«یرما» نمایشنامه‌ای در سه پرده اثر فدریکو گارسیا لورکا شاعر و نمایشنامه‌نویس اسپانیایی است که در سال ۱۹۳۴ نوشته شده و برای نخستین بار در همان سال اجرا شد.

لورکا، «یرما» را در قالب یک شعر تراژیک بیان می‌کند. یرما داستان زنی بی‌فرزند است که در حاشیه یکی از شهرهای اسپانیا زندگی می‌کند. انگیزه و آرزوی مادر شدن تمام ذهنش را گرفته و در نهایت دست به کاری فاجعه آمیز می‌زند. در آن جامعه انتظار داشتن فرزند باعث می‌شود که یرما با این مسئله کنار نیاید.

فیلم‌تئاترهای مهر ۱۴۰۴، با دسته‌بندی «تراژدی‌های مدرن روانشناختی» انتخاب شده و طی پنج هفته ماه مهر (چهارشنبه‌های مهر) به نمایش درمی‌آیند.

فیلم‌تئاتر «یرما» محصول ۲۰۱۷ عصر چهارشنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۷ در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.