به گزارش خبرگزاری مهر، فصل دوم سلسله جلسات نمایش فیلمتئاترهای شاخص جهان قرار بود که از ابتدای تابستان ۱۴۰۴ آغاز شود اما به دلایل مختلف از جمله وقوع جنگ ۱۲ روزه و حواشی پیرامون آن، این روند میسر نشد و با تاخیری سه ماهه و با آغاز فصل پاییز از سر گرفته میشود.
وجوه مشترک تماتیک آثار انتخابشده در هر ماه از جمله نکات متمایز فصل دوم سلسله جلسات نمایش فیلم تئاترها در سال جاری است؛ به طوری که فیلمتئاترهای مهر ۱۴۰۴، جملگی با دستهبندی «تراژدیهای مدرن روانشناختی» انتخاب شده و طی پنج هفته متوالی در ماه مهر، همراه با تحلیل و نقد به نمایش درمیآیند.
فیلمتئاترهای «دایی وانیا» به کارگردانی راس مک گیبن و یان ریکسن، «چشم اندازی از پل» به کارگردانی ایوو فون هوف و نیک ویکهام، «یرما» به کارگردانی سیمون استون و تونی گرچ اسمیت، «دریای عمیق آبی» به کارگردانی کری کرکنل و متیو اموسو و «چه کسی از ویرجینیا ولف میترسد؟» به کارگردانی جیمز مک دانلد و تیم فن سومرن طی پنج هفته مستمر از چهارشنبه ۲ مهر تا چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ روی پرده میروند که جزییات مربوط به هر یک از این اکرانها و نشستهای تحلیلی پس از آن، به تدریج و به صورت هفتگی اطلاعرسانی میشود.
نمایش فیلمتئاترهای شاخص با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران از زمستان ۱۴۰۲ آغاز و فصل اول آن پس از برپایی ۴۰ برنامه، زمستان ۱۴۰۳ به پایان رسید.
