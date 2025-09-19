استقبال باشکوه از ملی پوشان کشتی آزاد؛ مردم سنگ تمام گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای ۲۲ لغایت ۲۵ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد در پایان تیم ایران توسط رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال نقره، محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم، کامران قاسم پور در وزن ۸۶ کیلوگرم و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.



در رده بندی تیمی ایران با ۱۴۵ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و پس از ایران تیم آمریکا با ۱۳۴ امتیاز دوم شد. تیم ژاپن نیز با ۱۱۱ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

کشتی آزاد ایران پیش از این ۵ مرتبه موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شده که آخرین مرتبه آن نیز ۱۲ سال پیش و در جریان رقابت‌های جهانی ۲۰۱۳ مجارستان بوده است. ایران پیش از این در سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ بر سکوی قهرمانی جهان ایستاده است.

ملی پوشان کشتی آزاد پنجشنبه شب در شرایطی وارد ایران شد که هزاران علاقمند به این رشته با حضور در فرودگاه از آنها استقبال کردند و شب باشکوهی را برای آنها خلق کردند. اعضای خانواده کشتی گیران هم که در فرودگاه حضور داشتند از این حمایت قدردانی کردند.

کشتی گیران مدال آور ایران در بازگشت به شهرها و محله های خود هم مورد استقبال مردم قرار گرفتند تا علاقمندان به کشتی قدرشناسی خود از درخشش آنها در مسابقات قهرمانی جهان را نشان دهند.