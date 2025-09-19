دیدار دبیر و رئیس فدراسیون کشتی قطر؛ راهکار تعامل دو کشور بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست، محورهای مختلف همکاری مورد بررسی قرار گرفت که از جمله میتوان به ایجاد همکاریهای مشترک در حوزه مراکز فیزیوتراپی ورزشی در قطر و ایران، بهرهگیری از فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی در ورزش، توسعه امکانات سختافزاری، ارائه کمکهای فنی و برگزاری اردوهای مشترک اشاره کرد.
در این نشست طرفین تأکید کردند که این همکاریها میتواند زمینهساز تبادل اطلاعات و دانش در زمینه های مختلف برای هر دو کشور باشد.
بر اساس توافق صورتگرفته، پس از پایان رقابتهای جهانی، دو رئیس فدراسیون با انجام بازدیدهای متقابل از امکانات ورزشی دو کشور، زمینه گسترش همکاریهای مشترک را فراهم خواهند کرد.
پیش از این نیز رئیس فدارسیون کشتی، با رؤسای فدراسیون های مختلف از جمه صربستان، ازبکستان، ترکیه و ... دیدارهایی داشته که بعدا به جزئیات آن اشاره خواهد شد.
در این نشست حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی و سعید یوسفی مدیر روابط بین المللی فدراسیون کشتی نیز حضور داشتند.
